El Ibex 35 abre con fuertes alzas

El Ibex 35 empieza la sesión con fuerza y despunta más de medio punto porcentual posicionándose como el selectivo europeo con mayores subidas. En general, el ánimo es positivo y el CAC francés le sigue de cerca en un calendario macro a nivel europeo bastante escueto.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de Endesa suben un 2% al comienzo de la sesión y el mercado podría estar descontando las declaraciones de Enel, principal accionista de Endesa. En concreto, en un documento se informaba de la intención de algunos partidos políticos españoles de extender la vida útil de las centrales nucleares, que tenían pendiente su cierre progresivo entre 2027 y 2035. Esto permitiría a Endesa seguir explotando estos activos y ahorrarse una partida de deterioro que impactaría en sus resultados. En cualquier caso, las utilities en general están experimentando subidas sólidas con Naturgy o Enagás teniendo repuntes cercanos al 2% a medida que avanza la sesión.

Fuente: Plataforma de XTB

Empresas que más bajan del Ibex 35

Las acciones de Sabadell son las que más caen del Ibex 35. Ayer el sector bancario tuvo una gran jornada, por lo que es normal ciertos retrocesos. Sin embargo, los descensos son muy reducidos y prácticamente todos los valores del selectivo están cotizando en verde. Los inversores macro se centrarán en los datos de Estados Unidos que salen a partir de las 14:30, por lo que este panorama podría cambiar ligeramente a medida que se acerca la tarde y la apertura americana, donde además conoceremos resultados empresariales del sector bancario estadounidense.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

