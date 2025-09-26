El Ibex 35 abre con fuerza y recupera terreno perdido

El Ibex 35 ha comenzado la sesión con fuerza y recupera el terreno perdido ayer, posicionándose de nuevo por encima de los 15.200 puntos. La noticia positiva viene esta vez de la revisión del INE del PIB de nuestro país en el segundo trimestre del año, que creció un 0,8% intertrimestral en lugar del 0,7% que se reportó en la primera lectura. En Europa el ánimo también es muy positivo, lo que ayuda al rebote del selectivo español.

Empresas que más suben del Ibex 35

Dentro del Ibex 35 tanto ArcelorMittal como Acerinox están subiendo con fuerza debido a los posibles planes de la UE de imponer aranceles de entre el 25% y el 50% al acero chino, que es el que está empujando los precios a la baja dentro del sector. Aunque estas compañías operan a nivel internacional, el "veto" al acero chino en Europa puede suponer un espaldarazo para el precio medio de venta a nivel global. Aunque los aranceles van en contra del libre comercio, la industria protegida suele beneficiarse. Por otro lado, Mapfre o Santander están subiendo, pero con poco impulso.

Fuente: Plataforma de XTB

Empresas que más bajan del Ibex 35

Las acciones de Aena son las peores del Ibex 35 en este inicio de sesión debido a los miedos de injerencia política en la gestión de la compañía, con su principal accionista privado en modo alerta después de las inversiones anunciadas por Pedro Sánchez hace más de una semana. Las acciones de Rovi también están corrigiendo, pero en general la mayoría de valores del Ibex 35 están cotizando en verde.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

