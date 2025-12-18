El Ibex 35 abre con suaves subidas

- Verde para el Ibex 35
- Inditex acelera las subidas
El Ibex 35 abre la sesión en verde pero con subidas muy ligeras, continuando la tendencia de ayer y a la espera del BCE. De hecho, el DAX alemán incluso está con pequeñas caídas, lo que refleja que los inversores están expectantes a las proyecciones macro y bastante parados esperando un potencial rally de navidad.
Empresas que más suben del Ibex 35
La parte alta de la tabla del Ibex 35 está liderada por Inditex, que además se acelera por momentos. El sentimiento sobre las empresas de moda está cambiando y la española se beneficia de ello por ser una de las mejores posicionadas. Cellnex o Repsol también están repuntando. Repsol lo hace a pesar de que el petróleo sigue a la baja y el Brent está ya por debajo de los 60$. Sin embargo, la empresa sigue avanzando en el impulso de proyectos de energías más limpias y acaba de recibir un préstamo de unos 612 millones de euros.
Empresas que más bajan del Ibex 35
Las acciones de Puig copan las caídas del Ibex 35. Recientemente conocimos que Marian Puig dejaba la presidencia de Isdin, una de las marcas del portfolio de Puig y que es clave para el desempeño del segmento de cuidados para la piel. Ferrovial también se une a la parte baja, aunque en general no vemos noticias negativas. Por su parte, Telefónica ya anunció ayer otra reducción del ERE hasta las 4.554 salidas, pero el mercado sigue sin estar convencido de los planes de la compañía.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
