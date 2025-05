El Ibex 35 achaca los resultados empresariales

El Ibex 35 conserva los 13.200 pero termina la sesión con un sentimiento negativo. Los resultados empresariales no están gustando al mercado y lastran al selectivo español en un contexto de caídas generalizadas tanto en Europa como en Estados Unidos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Movimientos en el Ibex 35 El Ibex 35 ha estado liderado por las acciones de Indra, que se han anotado subidas de más de un 2,5%. La compañía está en búsqueda activa de empresas a comprar para fortalecer su negocio de defensa y competir con los gigantes europeos y los inversores son optimistas con ello. Por otro lado, las acciones de Aena han subido un 1,8% debido a unos sólidos resultados del primer trimestre, con un crecimiento de doble dígito de su beneficio neto y un sano incremento del número de pasajeros del 4,9%. Por la parte baja, han destacado los bancos, en este caso las acciones de Banco Santander y CaixaBank. Ambas empresas con caídas del 4%, han presentado esta mañana resultados y la dinámica del sector es clara: reducción del margen de intereses y amortizaciones anticipadas. Además, el beneficio neto crece a un mayor ritmo principalmente por partidas contables, como la reducción de provisiones y deterioros. La realidad es que en un escenario macro adverso, esta reducción de provisiones por créditos de dudoso cobro puede salir caro a la banca española. Por su parte, las acciones de Redeia también han caído cerca de un 4% ante la intensificación de las acusaciones entre gobierno y operadores privados tras el apagón y los miedos a represalias económicas. Temores en Estados Unidos En Europa la sesión ha sido algo más mixta, pero con pocos movimientos alcistas. Lo más destacable está en Estados Unidos, tras unos muy malos datos de empleo del informe ADP (62.000 nuevos empleados frente a los 115.000 esperados) y una caída anualizada del PIB del primer trimestre del 0,3% frente al crecimiento del 0,3% esperado. Esto ha impregnado de negatividad a Wall Street. Por otro lado, los últimos resultados publicados no son demasiado buenos, con el CEO de Visa advirtiendo de un entorno muy incierto y las acciones de SuperMicro desplomándose un 18% tras unos resultados muy por debajo de lo esperado. Esta noche será el turno de Meta y Microsoft, por lo que esta semana la volatilidad puede ser alta. Los precios del crudo corrigen más de un 2%, mientras que el oro se toma una sesión de respiro y cae también medio punto porcentual. Por su parte, el eurodólar parece que ha encontrado freno en los 1,13 dólares por euro a pesar de los malos datos macro de hoy de Estados Unidos.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.