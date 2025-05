Las acciones de Caixabank caen pese a batir expectativas

Las acciones de Caixabank (CABK.ES) caen tras su presentación de resultados. La entidad catalana ha logrado batir las expectativas de los analistas con sus cifras de su primer trimestre, pero ha dejado algunas dudas en la manera en la que lo ha conseguido que no han gustado al mercado, que actualmente posiciona sus títulos en la zona bajista del Ibex 35. Las acciones de Caixabank caen pese a sus buenos resultados En concreto, Caixabank ha ganado 1.470 millones de euros entre enero y marzo, un 46,2% más que en el ejercicio pasado, apoyado en un fuerte crecimiento de la actividad comercial. El crecimiento del margen bruto avanza un 14,7% en tasa interanual (hasta 4.011 millones), un 46,2% más y un 6,9% más en términos comparables si se considera un devengo lineal del gravamen a la banca. Entre enero y marzo de este año, el desembolso ha sido de un 25% de la factura total, es decir, 148 millones, mientras que el año pasado el gravamen lo cargó completamente en los tres primeros meses del año, de ahí una de las diferencias por las que ha conseguido batir al consenso. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Margen de intereses La principal duda que reflejan los resultados de Caixabank ha sido las consecuencias que han generado la caída de los tipos de interés por parte del BCE, que ha provocado un descenso del margen de intereses del 4,9%, hasta los 2.646 millones de euros. Esta tendencia podría continuar en los próximos meses debido a la caída en el crecimiento económico de la región derivado del impacto de la guerra arancelaria. Desde nuestro punto de vista, esta inclinación podría continuar hasta alcanzar un rango del 1,50%, lo cual seguiría lastrando una partida clave en los resultados de Caixabank que se está evidenciando más que en el resto de sus competidores. Caixabank aumenta sus créditos En los tres primeros meses del año, Caixabank ha mantenido el avance en nueva producción de crédito, especialmente en hipotecas, que aumenta un 62 % respecto al primer trimestre de 2024, hasta 4.508 millones y con el 93% del total concedido a tipo fijo. El crédito al consumo, por su parte, ha avanzado un 11%, hasta 3.374 millones, mientras que empresas el incremento es del 4%, hasta 10.995 millones. En los primeros tres meses del periodo cubierto por el Plan Estratégico 2025-2027, Caixabank ha registrado un aumento del 8,5 % en los recursos de clientes y del 2,9 % en la cartera de crédito sana, junto con un incremento de 340.000 nuevos clientes en España en los últimos 12 meses. Los datos, muy positivos en su conjunto, han permitido a la entidad superar las estimaciones de los analistas. Sin embargo, no han servido para que las acciones de Caixabank coticen en verde en el arranque de la sesión de hoy, en la que también ha presentado resultados el Banco Santander. Morosidad y capital En este escenario, el ratio de morosidad de Caixabank se mantiene en niveles históricamente muy bajos, con una cómoda posición de liquidez y una fuerte generación orgánica de capital. Sin embargo, el saldo de dudosos vuelve a caer un trimestre más para situarse en 10.076 millones, gracias a una gestión activa del riesgo, con una tasa de morosidad que se sitúa en el 2,5% (2,6% a cierre de 2024) y una ratio de cobertura que se sitúa en el 70%. El coste del riesgo también se reduce y se sitúa en el 0,25% (últimos 12 meses). El consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar, ha señalado que el primer ejercicio del nuevo plan estratégico se inicia con un “avance significativo” en sus objetivos en cuanto a actividad, la transformación de operaciones y la inversión en el negocio. Asimismo, el banco ha “reducido los saldos dudosos”, y mantiene “unos elevados niveles de liquidez y capital. En el comienzo de la sesión del Ibex 35, las acciones de Caixabank se están anotando una caída del 3%, a pesar de las métricas positivas que ha presentado en varias áreas clave. En el acumulado del año, no obstante, las acciones de Caixabank cotizan en positivo, con una subida total de más del 29%.



