El Ibex 35 empieza la jornada con fuerza y lidera de nuevo las subidas europeas. Los índices están en verde y el día ha empezado con bastante optimismo a medida que ya empezamos a tener más movimientos de resultados y datos macro. Aunque el plato fuerte viene a finales de la semana en Estados Unidos, la rotación de mercado está beneficiando a los índices europeos.

Empresas que más suben del Ibex 35

El Ibex 35 está liderado por Puig, que está subiendo más de un 5% después de presentar unos resultados que han convencido al mercado. La compañía estaba en el punto de mira después de que hayamos visto ciertos destellos del lujo y el mercado empezara a cambiar su narrativa. El crecimiento de los ingresos se ha quedado en la parte alta de la estimación de la compañía, con una aceleración fuerte en el último trimestre del año con un incremento a tipo de cambio constante del 9,8%. Además, todos sus segmentos tuvieron un gran comportamiento, con fragancias también repuntando en el último trimestre y despejando las dudas que los inversores tenían sobre este segmento. Indra también está rebotando después de las caídas de ayer, mientras que la banca tiene un sólido comportamiento.

Empresas que más bajan del Ibex 35

Las acciones de Naturgy son las que más caen con unos resultados que no terminan de convencer. Por su parte, tampoco parece que a los inversores les haya gustado la subida propuesta de su tarifa de 43 céntimos por pasajero. La empresa sigue en el punto de mira por las inversiones que realizará en los próximos años y que pueden deteriorar su generación de caja. Las utilities en general están experimentando un peor comportamiento en la sesión de hoy.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

