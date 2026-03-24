El Ibex 35 empieza bien la jornada y se anota leves subidas al calor del optimismo en el resto de bolsas europeas. El conflicto en Oriente Medio sigue abierto, pero Trump ha anunciado un parón de 5 días sin ataques a instalaciones energéticas de Irán en vistas a alcanzar un acuerdo de paz o al menos avanzar en las negociaciones. En cualquier caso, parece que el efecto de este suceso se ha visto algo diluido por la manera de negociar de Trump.

Empresas que más suben del Ibex 35

Dentro del Ibex 35 las acciones de Puig están repuntando casi un 14%. Este movimiento al alza se debe a que la compañía está en conversaciones para una posible fusión con Estée Lauder. Aunque ambas compañías han confirmado conversaciones, advierten que no hay ningún acuerdo cerrado. La fusión crearía una gran compañía con mayor exposición a mercados como Estados Unidos, aunque tenemos que señalar que es muy importante el precio al que se realice la operación, ya que las acciones de Puig están muy por debajo de su valor. Desde XTB estimamos un precio objetivo de 23,5 euros por acción y forma parte de nuestra Selección de Ideas. También es importante saber si el grupo resultante seguiría cotizando en bolsa y la integración de los equipos. Por otro lado, Repsol hoy rebota ligeramente gracias a los nuevos repuntes del crudo, aunque bastante moderados.

Empresas que más bajan del Ibex 35

Las acciones de Indra siguen cayendo debido al conflicto interno entre los Escribano y el gobierno de España. Al renunciar ambos hermanos a la fusión de su empresa con Indra, el conflicto de intereses habría desaparecido y complica al gobierno su cese del consejo. Mañana podríamos conocer más información al respecto pero lo que es seguro es que la compañía se está viendo perjudicada por esta situación y rompiendo la gran racha de subidas acumuladas. Valores como Naturgy o Santander también están cayendo. De hecho, toda la banca española está en negativo en la jornada de hoy del Ibex 35.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.