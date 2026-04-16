Uno de los proyectos más ambiciosos en torno a la inteligencia artificial es, sin duda, la megafábrica de Elon Musk para producir chips avanzados destinados a impulsar las actividades de sus compañías. Con SpaceX cerca de salir a bolsa y Tesla subiendo un 11 % la semana pasada, algunos inversores ven en este proyecto una oportunidad estratégica de inversión.

Ayer, Tesla encadenó su quinta sesión consecutiva en verde. La pregunta es evidente: ¿qué está ocurriendo con el proyecto de hardware de inteligencia artificial más ambicioso del planeta?

Terafab: la apuesta industrial más agresiva de Musk

Elon Musk ha puesto en marcha uno de los planes industriales más ambiciosos de la década: Terafab, una iniciativa destinada a fabricar chips avanzados para inteligencia artificial, robótica y aplicaciones espaciales.

El proyecto combina recursos de Tesla, SpaceX y xAI, y ya ha activado una carrera contrarreloj en la cadena global de semiconductores.

El equipo de Musk ha contactado directamente con gigantes del sector como Applied Materials, Tokyo Electron, Lam Research y Samsung Electronics, solicitando presupuestos y plazos de entrega para maquinaria crítica: fotomáscaras, substratos, grabadores, depositadores y sistemas de testeo.

Los mensajes han sido claros: trabajar a “velocidad de la luz”, incluso en fines de semana o festivos.

Samsung, por su parte, ha llegado a proponer asignar más capacidad para Tesla en su futura planta de Texas.

Un objetivo sin precedentes: 1 teravatio de capacidad de computación al año

Terafab aspira a producir chips equivalentes a 1 teravatio de capacidad de computación anual, una cifra nunca vista en la industria.

El plan incluye una línea piloto en Austin, aprovechando la infraestructura de Tesla, y se orienta a fabricar semiconductores para:

xAI, la empresa de inteligencia artificial de Musk.

Los humanoides Optimus.

Robotaxis y vehículos autónomos.

Centros de datos espaciales de SpaceX.

Aún no está claro si la producción se concentrará en un único mega‑sitio o en varias ubicaciones.

¿Quién gana y quién pierde con Terafab? Impacto en la industria global

En este punto, los inversores se preguntan qué empresas podrían verse beneficiadas por el proyecto y cuáles podrían resultar perjudicadas ante un aumento de la producción. Las compañías potencialmente afectadas pueden dividirse en tres grupos:

Empresas directamente involucradas Empresas indirectamente beneficiadas Empresas potencialmente perjudicadas

Empresas directamente involucradas

Son aquellas que ya han mantenido contactos o acuerdos preliminares y que, por tanto, se posicionan como ganadoras naturales del proyecto de Terafab:

Applied Materials, proveedor clave de maquinaria para la fabricación de chips.

Tokyo Electron, fabricante de equipos de semiconductores.

Lam Research, especializada en procesos de grabado y deposición.

Samsung Electronics, ha ofrecido capacidad adicional en su futura planta de Texas.

Intel, su CEO, se reunió con Musk y se ha sumado al proyecto.

Estas compañías se beneficiarían de forma directa del aumento de pedidos, la ampliación de capacidad y la mayor demanda de equipamiento avanzado.

Empresas indirectamente beneficiadas

Aunque no estén implicadas directamente en Terafab, algunas compañías podrían verse favorecidas por el impulso general del sector. ASML, como líder absoluto en litografía avanzada, es probable que parte de los chips más sofisticados que pretende fabricar el proyecto requieran sus máquinas EUV. Incluso sin participación formal, cualquier expansión de capacidad global en semiconductores tiende a traducirse en mayor demanda para ASML.

Empresas potencialmente perjudicadas

En el lado opuesto, encontramos a las compañías que podrían verse presionadas por la entrada de un nuevo competidor con ambiciones de gran escala. TSMC, debido a que el proyecto busca crear una nueva fábrica de chips y, si Tesla pretende capturar parte de la cuota de mercado, podría afectar a la taiwanesa.

Los clientes de TSMC podrían ver esta Terafab como una vía para diversificar producción y ganar poder de negociación en precios.

Aun así, TSMC mantiene ventajas competitivas muy relevantes como un papel como socio neutral, sin competir en segmentos que puedan generar conflictos de interés, su infraestructura global y relaciones comerciales estables construidas durante años.

Estas fortalezas limitan el riesgo de una pérdida abrupta de cuota, aunque sí podrían aumentar la presión competitiva a medio plazo.

¿Visión revolucionaria o ambición desmedida?

El proyecto divide opiniones dentro de la industria. Algunos analistas dudan de su viabilidad técnica y financiera, mientras otros recuerdan que Musk ya logró lo que parecía imposible con SpaceX y Tesla.

Lo que sí está claro es que Terafab marca un nuevo capítulo en la carrera global por el control de la computación avanzada.

Y Elon Musk, una vez más, quiere situarse varios pasos por delante.

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