El Ibex 35 arranca la semana con fuerza y se anota subidas de más del 0,3%. En esta ocasión, el selectivo está teniendo mejor comportamiento que sus pares europeos, los cuales incluso el CAC francés se anota leves caídas. El foco esta semana estará más en Estados Unidos, con la reunión de la FED, y en Japón, donde el yen sigue mostrando debilidad y los inversores estarán atentos a las posibles intervenciones del Banco Central japonés o incluso de la propia Estados Unidos para proteger su deuda (Japón es su máximo tenedor).

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de Puig vuelven a liderar al Ibex 35 y continúan en ese cambio de narrativa alrededor del sector pero sobre todo alrededor del valor. A pesar de las alzas recientes, pensamos que las acciones de Puig siguen infravaloradas y nuestro precio objetivo está en 22,2€. Sin embargo, serán clave sus próximos resultados, dado que además reflejarán el trimestre más importante para la compañía por la estacionalidad de las navidades. La banca ha comenzado bien la jornada, con subidas generales de alrededor del 1%. Si bien estas subidas no son espectaculares, se pueden leer como un respiro de los inversores tras un fin de semana en el que Trump no ha lanzado ninguna gran advertencia. La inestabilidad geopolítica perjudica a la banca, y viceversa. Además, ya entrando en la temporada de resultados y ante un entorno más complicado que hace 3 años, los inversores empiezan a diferenciar entre bancos y cada vez menos son positivos en todos de manera individual. Esto lo podemos ver incluso en los resultados de Bankinter de la semana pasada, los que a pesar de ser buenos decepcionaron al mercado por las declaraciones posteriores de la directiva.

Fuente: Plataforma de XTB

Empresas que más bajan del Ibex 35

En la parte baja del Ibex 35 no tenemos grandes noticias y la más bajista es Ferrovial con caídas de apenas el 1%. Además, los valores al alza son mayoría, lo que indica que la semana empieza con optimismo para el selectivo español. Las amenazas pueden venir tanto de la geopolítica como de las tensiones en los mercados de bonos japonés y americano.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.