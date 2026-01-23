El Ibex 35 se tiñe de rojo

El Ibex 35 ha terminado la sesión con un correctivo relevante y por debajo de los 17.600 puntos a pesar de que hoy el sentimiento no era tan negativo. En Europa el DAX ha conseguido salvar los descensos, pero el Ibex 35 ha tenido una sesión dispar de sus homólogos europeos por la severidad del castigo.

Movimientos en el Ibex 35

Dentro del selectivo español las acciones de Solaria han terminado liderando, con subidas de más del 2% y a pesar de que por la mañana no se encontraba ni siquiera cerca de esos puestos. Las acciones de Repsol también han tenido una buena jornada, pero se debe a un rebote después del duro castigo de ayer. En cualquier caso, no ha recuperado niveles previos al castigo por la derrota en un arbitraje. La compañía puede estar a falta de catalizadores después del optimismo sobre Venezuela y la relajación geopolítica sobre Irán, que hace que los precios del crudo se contengan.

En la parte baja de la tabla se ha ubicado IAG, con descensos de más del 2% a pesar de que no hemos conocido ninguna noticia negativa. En cualquier caso, a medio y largo plazo las potenciales bajadas del precio del petróleo y un escenario más claro con respecto a las entregas de aviones de Boeing y Airbus, podrían beneficiar a la compañía. Por otro lado, las acereras corrigen después de las subidas de ayer, mientras que Mapfre ha experimentado caídas y el mercado pone especial atención en Brasil, donde reside un 25% de su beneficio neto y donde se está esperando una contracción de los retornos.

Otros mercados

En Europa hemos tenido una sesión bastante plana, con ligeras subidas para el DAX. Todo ello después del optimismo vivido ayer. En Estados Unidos continúa la fiesta, menos en el Russell 2000 y el Dow. En el Nasdaq 100 destaca la caída de Intel, que desciende un 15% después de reportar resultados. Las cifras han estado por encima de lo previsto, pero la compañía ha reconocido la dificultad de aumentar la producción, lo que el mercado lee como una renuncia al gran pastel que se está repartiendo por la fuerte demanda de chips.

Las materias primas vuelven a ser protagonistas de la sesión y vemos la plata despegando otro 4%, mientras que el oro se anota una modesta subida del 1%. Por su parte, bitcoin también ha tenido una buena sesión. En cualquier caso, los metales preciosos se siguen beneficiando del contexto actual y los inversores ven la escasez de plata como una oportunidad de retorno.