El Ibex 35 arriesga los 15.000 puntos

El Ibex 35 comienza la jornada con caídas de casi medio punto porcentual y arriesga los 15.000 puntos. En general, el sentimiento en Europa está siendo negativo en el inicio de sesión y los principales índices se contagian. En España ya hemos conocido el dato de inflación adelantado del mes de agosto y se ubica en el 2,7% interanual. Por tanto, continúa el repunte inflacionario en España, aunque se ha quedado una décima por debajo de lo esperado.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de Grifols lideran el selectivo español y siguen en un año muy positivo para la compañía, ya después de conocer las multas de la CNMV y recientemente recibiendo la noticia de que los resultados de uno de sus competidores no convencían al mercado. Por su parte, las acciones de Indra rebotan después de que ayer tuvieran un mal inicio de sesión y posteriormente recuperaran. En cualquier caso, todavía vemos movimientos y cambios de posiciones dentro del Ibex 35.

Empresas que más bajan del Ibex 35

Las acciones de IAG son las más bajistas, después de que el regulador británico haya obligado a IAG a ceder algunos horarios de vuelo entre Reino Unido y Estados Unidos, lo que daña a sus rutas más rentables. Por su parte, Banco Santander e Iberdrola también corrigen y, al ser dos grandes compañías del Ibex 35, están lastrando al selectivo español. En general, la banca empieza con dudas, aunque ayer tuvieron un repunte relativamente fuerte.

