El Ibex 35 baja con fuerza a pesar de las subidas de Enagás

Jornada claramente bajista en los principales índices mundiales, que continúan acusando la ausencia de avances en las negociaciones de paz y los nuevos ataques sobre infraestructuras energéticas en Oriente Medio.

El Ibex 35 se aleja de los 17.000 puntos

El Ibex 35 ha cerrado lejos de los 17.000 puntos, pese al fuerte impulso de Enagás, que ha liderado las subidas del selectivo. El movimiento responde a un cambio en la percepción del riesgo regulatorio: el mercado anticipaba un escenario negativo para la retribución de las redes de gas y se ha encontrado con una propuesta que, además de mejorar ligeramente las condiciones actuales, aporta visibilidad y estabilidad a medio plazo. En un entorno de elevada incertidumbre, este tipo de factores son especialmente valorados en compañías defensivas, más aún cuando cuentan con una política de dividendo atractiva y recurrente.

En el lado contrario, destacan las caídas en el Ibex 35 en Solaria, afectada por toma de beneficios, y en Indra, que prolonga su debilidad en un contexto marcado por la incertidumbre corporativa y los continuos cambios estratégicos.

Por sectores, las utilities han logrado amortiguar parcialmente las pérdidas registradas en la banca y en las compañías de consumo, estas últimas presionadas por los datos de inflación publicados en la jornada. En España, el IPC se situó en marzo en el 3,3%, impulsado por el encarecimiento de los combustibles, directamente ligado al impacto del conflicto en Irán. Este dato refuerza el temor a un escenario de estanflación, el más complejo para los bancos centrales.

El Nasdaq 100 entra en corrección

Wall Street tampoco consigue recuperar tracción. Tras haber mostrado una mayor resistencia en semanas anteriores, el deterioro se intensifica: el Nasdaq 100 ha entrado en fase de corrección tras retroceder un 10% desde máximos, mientras que el S&P 500 encadena su peor racha semanal desde 2022.

En el plano geopolítico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ampliado en diez días el plazo para una posible ofensiva sobre infraestructuras energéticas iraníes. Esta decisión prolonga la incertidumbre, ya que, aunque abre la puerta a negociaciones, también permite a Washington reforzar su despliegue en la región.

El encarecimiento de la energía empieza a trasladarse al consumidor. En Estados Unidos, la confianza ha caído a mínimos de tres meses, mientras que las expectativas de inflación a corto plazo siguen repuntando, reflejando el impacto directo del conflicto sobre la economía real.

En este contexto, las estrategias clásicas de cobertura han perdido efectividad. Activos tradicionalmente considerados refugio, como el oro, los bonos del Tesoro o incluso el franco suizo, no han ofrecido una protección consistente durante gran parte del conflicto.

Sin embargo, en la jornada de hoy se ha observado un cambio relevante: el oro ha repuntado en paralelo a las caídas bursátiles, comenzando a comportarse nuevamente como activo refugio, en un entorno donde los riesgos de estanflación ganan peso.

De cara al fin de semana, el foco se centra en posibles movimientos estratégicos. Teherán considera probable un intento de Estados Unidos por tomar el control de la isla de Kharg, punto clave para las exportaciones de petróleo iraní, lo que podría desencadenar nuevas caídas en los mercados. No obstante, existe un escenario alternativo: la Casa Blanca ha demostrado en anteriores ocasiones que puede aprovechar la apertura de los futuros del lunes para anunciar avances diplomáticos y tratar de mejorar el sentimiento inversor. Aun así, en las últimas jornadas, el mercado parece cada vez menos sensible a este tipo de mensajes.