En el día de hoy, el índice español, el Ibex 35, continúa con las caídas registradas ayer. Por el momento retrocede un 0,6%, siguiendo la estela de otros índices europeos que han amanecido en rojo.

Sin embargo, no todo han sido malas noticias: entre todas las acciones españolas, una ha logrado dispararse hasta un 13% esta mañana. Hablamos de las acciones de Enagás, que han repuntado con fuerza tras la apertura tras la publicación de un anuncio de la CNMC, que ha presentado su propuesta para el nuevo marco retributivo del sector gasista.

La CNMC abre a audiencia pública la nueva metodología de retribución para el sector del gas

En concreto, la CNMC ha publicado un borrador de circular que establece cómo se calculará la retribución del transporte y la regasificación durante los próximos seis años. El texto queda ahora abierto a audiencia pública, permitiendo que empresas, asociaciones y agentes del sector presenten alegaciones antes de su aprobación definitiva.

El borrador mantiene la metodología vigente, actualiza los parámetros para calcular la retribución de operación y mantenimiento e introduce nuevos conceptos para retribuir activos amortizados y fomentar los gases renovables.

Además, incorpora mecanismos para incentivar la extensión de la vida útil de los activos y añade estímulos específicos vinculados a la descarbonización, como el impulso al biometano, el bioGNL o la inyección de hidrógeno en la red.

Traducido a un lenguaje más simple: al ser un sector regulado, la CNMC revisa cada seis años los criterios que determinan los ingresos de las compañías gasistas. Dependiendo de si se elevan los parámetros de retribución o si se endurecen los criterios, las empresas reaccionan al alza o a la baja en bolsa.

En este caso, se mantiene la metodología anterior y se añaden incentivos ligados al desarrollo sostenible, como la inyección de biometano en la red de transporte, el bioGNL suministrado desde plantas para consumo marítimo —ampliado a cisternas— y el hidrógeno mezclado en la red de transporte.

Las acciones de Enagás se disparan en Bolsa

Ante este anuncio de continuidad regulatoria sin recortes, la reacción del mercado ha sido inmediata. El comunicado de la CNMC, publicado ayer tras el cierre, ha sentado muy bien a las acciones de Enagás, que se disparan un 14% en bolsa.

En contraposición, otra energética como Naturgy cae un 0,2%, debido a su menor exposición al negocio gasista en España y, por tanto, a un impacto más limitado de esta propuesta regulatoria.

En lo que llevamos de año, las acciones de Enagás se anotan una subida de más del 25%. La compañía celebró ayer su Junta General de Accionistas, en la que renovó a su consejero delegado, Arturo Gonzalo, y a su presidente, Antonio Llardén, por un mandato de otros cuatro años. Durante el encuentro, además, la firma anunció que presentará un nuevo plan estratégico en 2027, con vigencia hasta 20230, y ha aprobado el reparto del dividendo complementario correspondiente al ejercicio de 2025. Este dividendo, de 0,6 euros, se unirá al dividendo de 0,4 euros que Enagás repartió el pasado mes de diciembre y se abonará el próximo 2 de julio. En total, los accionistas de Enagás percibirán una retribución de un euro por acción.

Cierre de cortos

La magnitud del movimiento de las acciones de Enagás no se entiende sin el factor técnico. El elevado nivel de posiciones bajistas ha actuado como gasolina para la subida: el cierre forzado de cortos ha generado un efecto bola de nieve que ha disparado la cotización en pocas horas. Más allá del rally puntual, la clave ahora será comprobar si el mercado consolida estos niveles en base a fundamentales o si parte del movimiento responde a un ajuste táctico más que a un cambio estructural en el valor.

Comentario sobre las acciones Enagás

La subida de las acciones de Enagás responde, sobre todo, a un cambio de narrativa en torno a su riesgo regulatorio. El mercado descontaba un escenario adverso para la retribución de las redes de gas y se ha encontrado con una propuesta que no sólo mejora ligeramente las condiciones actuales, sino que además introduce visibilidad y estabilidad a medio plazo.

En un contexto de incertidumbre macro y volatilidad, este tipo de señales son especialmente valoradas en compañías de perfil defensivo, especialmente cuando vienen acompañadas de un dividendo elevado y recurrente.

No obstante, conviene recordar que el entorno del gas sigue expuesto a riesgos estructurales. La presión regulatoria sobre el sector energético, junto con posibles intervenciones en el precio del gas en un contexto de tensión geopolítica como el actual, similar a las medidas adoptadas en 2022, podría volver a alterar el funcionamiento del mercado. Aunque el marco regulado aporta estabilidad y respalda la sostenibilidad del dividendo en el corto plazo, el negocio no está completamente aislado de cambios en la demanda ni de un eventual endurecimiento normativo.

Cómo comprar acciones de Enagás desde XTB

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Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en la plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta, lo que facilita operar con Endesa sin costes adicionales en los tramos iniciales de inversión.