El Ibex 35 busca nuevos catalizadores

El Ibex 35 se anota leves subidas en torno al 0,050% la jornada de hoy y después de la sesión de euforia que vivió ayer. El resto de índices europeos tiene el mismo comportamiento y los mercados esperan ahora algo más de confirmación para continuar el rally.

Empresas del Ibex 35 que más suben

En la parte alta del Ibex 35 nos encontramos a IAG. La compañía viene de un gran rally en el día de ayer y es una de las más beneficiadas de un posible acuerdo de paz debido a su dependencia de los costes del combustible, que representan gran parte de sus costes operativos. Por su parte, Sabadell también está remontando con fuerza, la compañía que aportó unos resultados trimestrales que no gustaron al mercado la semana pasada, pero hoy se anota una subida del 2,5%. En una nueva etapa, con un nuevo CEO, la entidad debe demostrar que la decisión de no aceptar la OPA de BBVA fue la decisión correcta.

Empresas del Ibex 35 que más bajan

En la parte baja del Ibex 35 nos encontramos de nuevo a Rovi. la compañía ayer tuvo una jornada negra después de presentar unos resultados que decepcionaron al mercado y también tras rebajar sus previsiones para el año completo. Hoy continúa con caídas fuertes. Por su lado, Endesa también desciende después de que ayer al cierre mercado preesntara sus cifras. La compañía se anotó una caída de los ingresos del 1,3%, pero consiguió aumentar su beneficio neto en un 24,4%. Aún así, sus cifras no convencieron al mercado.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.