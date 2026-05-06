Las acciones de Rovi se desploman más de un 15% en la jornada de hoy después de presentar unos resultados del primer trimestre del 2026 que han decepcionado al mercado, además de rebajar las expectativas de ingresos para todo el año frente al guidance que había dado anteriormente. ¿Qué pasa con Rovi?

Cifras clave de los resultados de Rovi del 1T2026:

Ingresos: 154,7 millones de euros, 0% interanual y -0,16% frente al consenso de analistas

Beneficio operativo (EBIT): 12,1 millones de euros, -47% interanual y -12,53% frente al consenso de analistas

Beneficio neto: 9,5 millones de euros, -48% interanual y -9,48% frente al consenso de analistas

¿Qué ocurre con Rovi?

Las cifras de Rovi se han quedado por debajo de lo esperado, con unos ingresos operativos (obviando subvenciones) que han descendido un 1,5% interanual. El motivo ha sido que la división de heparinas ha tenido un mal desempeño, con una caída del -12% interanual, en parte porque en el 2025 los clientes de Rovi tuvieron una mayor actividad compradora, en lo que ha supuesto un adelantamiento de estas compras y ahora se traduce en menor demanda por unos mayores inventarios en la clientela, además de una mayor presión en precios. De hecho, la división de especialidades farmacéuticas, que es la principal de la empresa, cayó un 3% interanual.

El negocio de CDMO, que es la de fabricación a terceros, ha tenido un crecimiento del 5%. Sin embargo, este segmento es uno de los culpables de las caídas de Rovi.

Rebaja de previsiones

Rovi ha emitido una rebaja de previsiones de ingresos para todo el año al completo. En concreto, la empresa ha achacado dos problemas:

Retrasos e incertidumbre en el contrato de jeringas precargadas: Se esperan menores ingresos bajo el contrato de fabricación a terceros con una compañía farmacéutica global. Esto se debe a un retraso en el comienzo de las operaciones de fabricación rutinaria, ya que todavía están pendientes de recibir la autorización regulatoria pertinente, y a que existe una mayor incertidumbre respecto a la demanda que habrá del producto.

Presión competitiva y exceso de inventarios en la división de heparinas: Por un lado, la compañía se enfrenta a una creciente presión a la baja en los precios en un contexto de mayores debido a que en 2025 hubo un incremento excepcional de pedidos, los socios internacionales cuentan actualmente con niveles de inventario muy elevados, lo que resultará en un menor volumen de pedidos para Rovi durante 2026. Por un lado, la compañía se enfrenta a una creciente presión a la baja en los precios en un contexto de mayores incertidumbres geopolíticas , regulatorias y de volatilidad de costes. Por otro lado,

Por ello, ahora espera crecer entre un 0% y 5%, mientras que en principio esperaba crecer a un dígito simple alto o incluso a doble dígito.

A esto hay que incluir que el apalancamiento operativo ha hecho su efecto, junto al aumento de los gastos de I+D y generales, que se incrementaron en un 79% y 18% respectivamente.

Opinión del Departamento de Análisis de XTB España sobre los resultados de Rovi

Nosotros pensamos que el mercado ha castigado el tamaño del error en las estimaciones de la compañía, más que las cifras del primer trimestre. Esto muestra que la empresa había pecado de optimismo y dado que ya cotizaba a múltiplos muy elevados, es normal que la corrección sea severa. De hecho, la reducción de las expectativas de crecimiento de ingresos supone también que el beneficio sufrirá un fuerte desplome en lo que queda de año. Creemos que difícilmente el aumento del peso de Okedi (con mayor margen) en el mix de ingresos compensará la caída del negocio de heparinas o la menor demanda de inyectables.

A pesar de la notoria caída registrada en la jornada de hoy, las acciones de Rovi suben un 5,6% en este 2026.

¿Cómo comprar acciones de Rovi?

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