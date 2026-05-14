El Ibex 35 cierra con una fuerte subida en la sesión

El Ibex 35 termina una sesión de subidas y optimismo, al calor del resto de selectivos europeos y americanos. La cumbre en China de Xi Jinping y Trump ha empezado con buen pie y los inversores la reciben de forma positiva. Sin embargo, todavía es pronto para cantar victoria en unas relaciones que siguen muy tensionadas en todos los sentidos.

Movimientos en el Ibex 35

Las acciones de Telefónica han liderado al Ibex 35 con subidas del 6%. La compañía ha reportado hoy sus resultados financieros del primer trimestre del 2026 y aunque su flujo de caja libre preocupa, siendo un 42% inferior al del año anterior y amenazando con la previsión del año al completo, su desempeño en Brasil y España ha sido sólido. Alemania ha vuelto a marcar la nota negativa y el negocio puede poner en peligro los objetivos del año. Grifols y ACS también han despuntado con una subida de más del 3%.

Puig ha sido la compañía más bajista. La compañía sigue sin dar ninguna novedad sobre la OPA de Estèe Lauder y los inversores se empiezan a impacientar. El precio de la operación será clave y algunos inversores temen que se haga muy por debajo del precio de su salida a bolsa. IAG también ha caído a pesar de que el crudo ha terminado corrigiendo.

Wall Street sigue de dulce y Europa despega

En Europa hemos visto fuertes repuntes. El DAX alemán ha subido alrededor de un 1,5% con las tecnológicas disparadas. En ese sentido, vemos los mismos movimientos en Wall Street, con el Nasdaq 100 subiendo casi un 1%. Recordemos que Trump se ha llevado a China a varios CEOs de las empresas tecnológicas americanas y Xi Jinping ha afirmado que China se abrirá más. Este es un gran mercado para crecer y la regulación siempre ha sido uno de los grandes problemas.

Los precios del petróleo han terminado cayendo, aunque siguen por encima de los 100$. Por su parte, la plata ha sufrido un recorte de más de un 4% y la volatilidad del metal sigue muy elevada. El oro no se ha correlacionado hoy con la renta variable y ha caído casi medio punto porcentual.