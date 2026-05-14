El Ibex 35 cierra con una fuerte subida en la sesión

- Movimientos en el Ibex 35
- Wall Street sigue de dulce y Europa despega
- Movimientos en el Ibex 35
- Wall Street sigue de dulce y Europa despega
El Ibex 35 termina una sesión de subidas y optimismo, al calor del resto de selectivos europeos y americanos. La cumbre en China de Xi Jinping y Trump ha empezado con buen pie y los inversores la reciben de forma positiva. Sin embargo, todavía es pronto para cantar victoria en unas relaciones que siguen muy tensionadas en todos los sentidos.
Movimientos en el Ibex 35
Las acciones de Telefónica han liderado al Ibex 35 con subidas del 6%. La compañía ha reportado hoy sus resultados financieros del primer trimestre del 2026 y aunque su flujo de caja libre preocupa, siendo un 42% inferior al del año anterior y amenazando con la previsión del año al completo, su desempeño en Brasil y España ha sido sólido. Alemania ha vuelto a marcar la nota negativa y el negocio puede poner en peligro los objetivos del año. Grifols y ACS también han despuntado con una subida de más del 3%.
Puig ha sido la compañía más bajista. La compañía sigue sin dar ninguna novedad sobre la OPA de Estèe Lauder y los inversores se empiezan a impacientar. El precio de la operación será clave y algunos inversores temen que se haga muy por debajo del precio de su salida a bolsa. IAG también ha caído a pesar de que el crudo ha terminado corrigiendo.
Wall Street sigue de dulce y Europa despega
En Europa hemos visto fuertes repuntes. El DAX alemán ha subido alrededor de un 1,5% con las tecnológicas disparadas. En ese sentido, vemos los mismos movimientos en Wall Street, con el Nasdaq 100 subiendo casi un 1%. Recordemos que Trump se ha llevado a China a varios CEOs de las empresas tecnológicas americanas y Xi Jinping ha afirmado que China se abrirá más. Este es un gran mercado para crecer y la regulación siempre ha sido uno de los grandes problemas.
Los precios del petróleo han terminado cayendo, aunque siguen por encima de los 100$. Por su parte, la plata ha sufrido un recorte de más de un 4% y la volatilidad del metal sigue muy elevada. El oro no se ha correlacionado hoy con la renta variable y ha caído casi medio punto porcentual.
Lee más noticias en nuestra XTB App
Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App
Wall Street abre con fuertes alzas
Acción de la semana: SAP - Campeón europeo de infraestructura digital
🚨ESTA es la primera advertencia de China a Donald Trump
Resumen de mitad de sesión: ¿Cómo va la visita de Trump a Beijing?
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.