🚨ESTA es la primera advertencia de China a Donald Trump

Esta semana es una de las más importantes del trimestre y según como se desarrolle, puede ser una de las más importantes del año. Hablamos de los dos días en los que Trump y Xi Jinping se reunirán en China para tratar todos los asuntos que tienen pendientes. En ese sentido, Xi Jinping ya ha lanzado su primera advertencia.

Xi Jinping empieza la batalla negociadora mencionando a Taiwán

El presidente chino, Xi Jinping, ha lanzado una advertencia contundente a Donald Trump al señalar que el futuro de las relaciones entre las dos potencias mundiales está condicionado principalmente al manejo de la cuestión de Taiwán. En un mensaje cargado de firmeza diplomática, Xi subrayó que la isla representa la "línea roja" más sagrada para Pekín y que cualquier interferencia en este asunto podría llevar a los dos países a un conflicto.

Esta advertencia llega en un momento en que China busca anticiparse a la política exterior de la administración estadounidense, a menudo caracterizada por una mayor imprevisibilidad. Para el líder chino, no existe margen de maniobra en lo que respecta a la soberanía territorial; por ello, ha dejado claro que cualquier apoyo explícito a la independencia de la isla o un incremento en el suministro de armamento se interpretaría como un acto de hostilidad directa.

Recordemos que Estados Unidos vende armamento a Taiwán y el año pasado la cuantía ascendió a 11.100 millones de dólares. Por tanto, el apoyo de Estados Unidos es fundamental.

¿Cuál será la moneda de cambio?

La pregunta clave es si China usará Taiwán como moneda de cambio con respecto a la guerra en Oriente Medio. Recordemos también que China vende armas a Irán, además de comprar su petróleo. Es decir, es clave para que Irán continúe la guerra y tiene cierto poder para hacer que la acabe.

Por todo ello, Estados Unidos se encuentra en una encrucijada muy importante. Por un lado, la guerra en Oriente Medio ya se está alargando demasiado, lo que a Trump le está causando dolores de cabeza por el despunte de los precios de la gasolina en Estados Unidos, que han subido alrededor del 55%. Además, dentro del país no es una guerra bien vista e incluso por parte de sus partidarios hay dudas sobre qué está haciendo ahí Estados Unidos. Por otro lado, China también se ve afectada por la guerra. Recordemos que alrededor del 38% del petróleo que cruza el estrecho tiene destino China, mientras que la mitad del petróleo que China importa proviene de dicha zona.

Pero cuidado, porque Estados Unidos podría estar en una peor posición que China. Es cierto que Estados Unidos ingresa mucho más con un precio del petróleo elevado, ya que es exportador neto del producto. Sin embargo, hay dos consecuencias negativas. La primera es que el dólar se ha fortalecido, lo que puede aumentar la capacidad de compra de los estadounidenses frente al exterior, incentivando las importaciones y perjudicando la balanza exterior de Estados Unidos, algo no deseable para Trump. La segunda, la sociedad estadounidense tiende a usar mucho el transporte, por lo que unos altos precios de la gasolina tiene una repercusión muy negativa, más teniendo en cuenta que Trump presumía de mantener los precios muy bajos.

En el caso de China, se estima que el país tiene unas reservas de petróleo equivalentes a alrededor de 7 meses de importaciones. Además, aunque es cierto que no parece tener demasiado recorrido, la producción de petróleo se ha incrementado con fuerza. Por otro lado, China está construyendo gasoductos con Rusia y su producción interna está creciendo con fuerza. Por tanto, China está reduciendo su dependencia del exterior. E incluso en el caso del petróleo, ninguno de sus proveedores copa más del 20% de sus importaciones. Aunque esto puedan parecer factores de medio y largo plazo en un conflicto aparentemente de corto plazo, pueden mover la balanza a su favor.

A todo esto hay que sumar que Trump ya no tiene la misma libertad para subir aranceles después de la decisión del Supremo. Por tanto, su capacidad negociadora está bastante restringida.

En definitiva, estos dos días son clave para la geopolítica internacional y Trump esta vez va con una mano que no le beneficia tanto como el mercado espera. Xi Jinping disfruta del largo plazo, mientras que Trump tiene unas elecciones de medio término a finales de este año.