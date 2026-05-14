Wall Street abre con fuertes alzas

- Los índices de Wall Street abren la sesión al alza
- El debut bursátil de IA Cerebras, los buenos resultados de Cisco y las señales positivas del primer día de la reunión entre Trump y Xi Jinping se encuentran entre los principales catalizadores del mercado
- La plata cae, mientras que el petróleo sube
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Wall Street abre la jornada al alza. El S&P 500 sube un 0,3%, el Nasdaq 100 un 0,2% y el Dow Jones un impresionante 0,8%, con el Dow en camino de recuperar la barrera psicológica de los 50.000 puntos. Los principales impulsores de las subidas son una combinación de los excelentes resultados de Cisco, el exitoso debut bursátil del fabricante de chips de IA Cerebras y las señales positivas del primer día de la cumbre Trump-Xi en Pekín.
La tecnología domina la jornada
Más allá de Wall Street, los mercados europeos también registran repuntes: el DAX sube un 1,3%, aunque varias bolsas europeas permanecen cerradas por festivo. El factor principal que impulsa el optimismo hoy es la cumbre Trump-Xi en Pekín, un evento de importancia histórica, como lo describió Jensen Huang, CEO de Nvidia, quien formó parte de la delegación. Xi Jinping les dijo a los directores ejecutivos reunidos, entre ellos Elon Musk, Tim Cook y Jensen Huang, que "la puerta de China al mundo se abrirá aún más". Un hito en el mercado se produjo con un informe de Reuters que indicaba que Estados Unidos daría luz verde a la venta de los chips H200 de Nvidia a unas 10 empresas chinas. Si bien el Departamento del Tesoro se distanció de esta información, el mercado la recibió con entusiasmo. Ambos países también acordaron que el Estrecho de Ormuz debe permanecer abierto, y China expresó interés en adquirir mayores cantidades de petróleo estadounidense, una señal significativa para el mercado de materias primas.
A nivel sectorial, la tecnología domina claramente, especialmente los semiconductores, donde el índice SOX ha superado significativamente al mercado general desde mayo de 2025. Nvidia ha subido un 2,4%, TSMC un 1,0% y Broadcom un 1,3%, mientras que todo el ecosistema de infraestructura de IA goza de gran demanda. Las empresas de medios de comunicación son las que peor se comportan (Google/Alphabet ha caído un 0,9%), al igual que algunas empresas del sector sanitario, como Doximity, que experimenta un descenso drástico. La plata ha caído un 2,56%, lastrando el segmento de los metales preciosos, mientras que los precios del petróleo crudo WTI han subido un 0,8% hasta los 101,78 dólares; la energía sigue siendo una pieza volátil del rompecabezas de la inflación.
Noticias de empresas
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Cisco (CSCO, +16–18%) es sin duda la estrella del día: la compañía reportó ingresos récord de 15.8 mil millones de dólares en el tercer trimestre del año fiscal 2026 (+12% interanual), superando el consenso, mientras que el beneficio por acción (BPA) se situaron en $1.06 frente a las expectativas de $1.04. El catalizador clave es un aumento de más del 50% en los pedidos de infraestructura de IA: Cisco ahora espera $9 mil millones en pedidos de IA para todo el año fiscal 2026. La compañía anunció un programa de reestructuración por un valor aproximado de $1 mil millones, bajo el cual despedirá a casi 4,000 empleados (alrededor del 5% de la plantilla), concentrando los recursos en óptica, seguridad e IA. Barclays cree que es "demasiado pronto" para vender acciones de semiconductores, y los resultados de Cisco respaldan la opinión de que el superciclo de la infraestructura de IA está en marcha. Tras sus resultados, las acciones de Cisco se disparan, llevando su precio a nuevos máximos históricos.
- Nvidia (NVDA, +2,4%) sube tras informes de Reuters que indican que Estados Unidos ha autorizado la venta de chips H200 a China, y que el CEO Jensen Huang acompañó personalmente a Trump a Pekín. El mercado interpreta esto como una señal de que se está abriendo uno de los mercados potenciales más importantes para el fabricante. La volatilidad implícita del SPX sugiere que los resultados de Nvidia, previstos para el 21 de mayo, siguen siendo el evento de mayor riesgo en el calendario; el mercado los considera un catalizador mucho más significativo que la propia cumbre.
- Cerebras Systems (CBRS) debutó en el Nasdaq tras recaudar 5.550 millones de dólares en una OPV con un precio de 185 dólares por acción, por encima del rango de precios ya establecido. Con una demanda 20 veces superior a la oferta, se trata de la mayor OPV de 2026. La compañía, que fabrica chips para inferencia de IA, cuenta con Amazon y OpenAI entre sus clientes, y esta operación está impulsando todo el sector.
- Doximity (DOCS, -21–23%) experimentó una de las mayores caídas en un solo día. La plataforma digital para médicos decepcionó con sus previsiones para el trimestre actual y el año completo, mientras que el BPA del cuarto trimestre, de 0,26 dólares, quedó por debajo de la expectativa de 0,28 dólares. Las inversiones en IA están presionando los márgenes, y la compañía ha recibido varias rebajas de calificación por parte de Baird, Wells Fargo, Jefferies y KeyBanc, todas a calificación neutral.
- StubHub (STUB, +14–16%) debutó en bolsa con sólidos resultados: los ingresos del primer trimestre alcanzaron los 446 millones de dólares, frente a los 432 millones esperados, mientras que el EBITDA de 72,1 millones de dólares superó la estimación de consenso de 65,1 millones; la compañía también confirmó sus previsiones para el año completo.
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