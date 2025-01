El Ibex 35 cierra en números rojos

La última sesión de la semana ha dejado un panorama negativo en los mercados, con el Ibex35 perdiendo el nivel de los 11.800 puntos y registrando un retroceso superior al 1%. La apertura de Wall Street no ha sido favorable, mostrando caídas pronunciadas, especialmente en el sector de semiconductores, afectado por nuevas medidas de la administración Biden. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Movimientos destacados en el Ibex35 En el Ibex35, sobresalieron ArcelorMittal y Banco Sabadell. La acerera se benefició de una mejora en su precio objetivo, aunque sigue enfrentando retos por la situación económica en China. Por su parte, las acciones de Sabadell han reaccionado positivamente a la noticia de que BBVA ha reducido el umbral de aceptación para la OPA. También ha brillado IAG, que continúa la dinámica de 2024. En contraste, Iberdrola ha liderado las pérdidas con un descenso superior al 4%, influido en parte por el descuento del dividendo que pagará este mes. Naturgy también ha sufrido una caída significativa, cercana al 4%. En general, ha predominado un sentimiento negativo, con la mayoría de las empresas del Ibex35 cerrando con pérdidas. Otros mercados destacados A nivel europeo, aunque las caídas fueron menos severas que en España, el panorama también fue negativo. El FTSE 100 ha retrocedido más de un 0,5%, mientras los inversores aprovecharon para recoger beneficios tras las subidas de la jornada anterior. En Estados Unidos, los principales índices de Wall Street caen más de un 1%, afectados por un dato de empleo que superó ampliamente las expectativas, mostrando la fortaleza del mercado laboral. Este resultado reduce las probabilidades de recortes en los tipos de interés por parte de la FED, que ahora anticipa sólo una rebaja para 2025. Además, empresas como AMD y Nvidia registraron caídas entre el 3% y el 5% debido a rumores sobre nuevas restricciones de exportación de chips de 16 nanómetros por parte de la administración de Biden. En cuanto a las materias primas, el gas natural se disparó un 5%, mientras que el petróleo ha escalado más de un 2,5%, con el Brent alcanzando los 80 dólares por barril en algunos momentos de la sesión. Este incremento se atribuye a las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Rusia, que afectan tanto a los buques de transporte como a las aseguradoras vinculadas a este comercio. Estas medidas podrían repercutir en los precios del crudo pagados por India, uno de los principales socios comerciales de Rusia desde el inicio del conflicto con Ucrania.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.