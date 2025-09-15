El Ibex 35 continúa las alzas de la semana pasada

El Ibex 35 empieza la semana con subidas de casi medio punto porcentual y continúa los repuntes de la semana pasada. Los inversores vuelven a mirar a los 15.800 que marcó el Ibex en el año 2007 y a los valores clave para alcanzar dicho objetivo, como el sector bancario o Inditex. Los inversores están concentrados en las noticias que vienen de Estados Unidos, con la FED dictaminando su decisión de tipos este miércoles. Esto parece estar favoreciendo a las bolsas europeas.
Empresas que más suben del Ibex 35
Las acciones de Repsol son las más alcistas del comienzo de la sesión, a pesar de que los precios del crudo siguen sin despegar y el Brent se ubica en los 67$ el barril. Las perspectivas siguen siendo malas para los precios del petróleo, pero parece que este escenario ya está descontado en los precios. Unicaja se cuela en la parte alta de la tabla del Ibex 35 y es la única empresa del selectivo español que repartirá dividendo este mes. Las acciones de Puig cogen ritmo a medida que avanza la sesión, pero siguen lejos de recuperar sus niveles previos a la presentación de su informe de resultados de la semana pasada.
Empresas que más bajan del Ibex 35
En la parte baja de la tabla nos encontramos a Rovi, que se deja más de un 1% en estos primeros compases de la sesión. Con algo más de distancia vemos a Acciona Energía o Telefónica. No hemos visto grandes noticias negativas y la mayoría del selectivo español está cotizando en verde, al igual que el resto de índices europeos.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
