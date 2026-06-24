El Ibex 35 continúa la tendencia bajista en los primeros compases de la sesión, aunque los descensos son moderados y rondan el 0,4%. En el resto de índices europeos vemos un tono mixto, con el DAX retrocediendo con fuerza pero el CAC rebotando suavemente. Viendo los acontecimientos de esta semana, al cierre de la jornada de hoy los inversores tienen un evento importante: los resultados de Micron. Además, mañana tenemos los datos de PCE en Estados Unidos.

Empresas del Ibex 35 que más suben

En la jornada de hoy vemos cierta rotación hacia activos con remuneración al accionista y las socimis Merlin y Colonial repuntan. A pesar de su creciente exposición al negocio de centros de datos, Merlin no tuvo ayer graves caídas y hoy lidera la sesión. Las subidas dentro del Ibex 35 no siguen un patrón claro, ya que vemos empresas cíclicas como IAG y otras compañías más estables como Redeia.

Empresas del Ibex 35 que más bajan

La parte baja de la tabla del Ibex 35 está copada por Indra, con descensos del 4%. El motivo es que el gobierno alemán está planeando acabar con un programa multimillonario para la fabricación de la F126, la fragata más grande del país desde la Segunda Guerra Mundial. La más perjudicada de esta caída es Rheinmetall, con una caída del 16%. Se trata de un programa que ya había dado problemas de sobre costes y retrasos, pero impacta en todo el sector defensa porque supone una reducción de expectativas para contratos futuros. Indra quiere hacerse un hueco en la defensa europea y esto supondría otro golpe a la industria después de que recientemente el proyecto de caza europeo también se cayera. Acciona también sufre caídas y borra parte de las ganancias acumuladas en las últimas sesiones.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.