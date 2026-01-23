El Ibex 35 corrige en los primeros compases de la sesión

El Ibex 35 empieza en negativo la última sesión de la jornada y se coloca como el índice más bajista de entre los principales europeos tras anotarse una caída de más del 0,30%. Hoy las tensiones geopolíticas no parecen pesar tanto en las bolsas, sino más bien una recogida de beneficios después de las fuertes subidas de ayer.

Empresas que más suben del Ibex 35

Indra vuelve a liderar la sesión con fuertes subidas a pesar de que la tensión sobre Groenlandia parece haberse reducido momentáneamente. El sector defensa europeo al completo está en verde y los inversores siguen usando estas compañías para exponerse al esperado aumento del gasto estatal en defensa. Las acciones de Telefónica están siendo una de las que más suben de hoy en el Ibex 35. La compañía está inmersa, al igual que el sector europeo al completo, en negociaciones con las autoridades europeas para seguir flexibilizando las condiciones de la industria. La realidad es que si se facilitan las fusiones, el sector podría disfrutar de mayores márgenes incluso teniendo que invertir más, aunque para eso todavía tendremos que esperar.

Fuente: Plataforma de XTB

Empresas que más bajan del Ibex 35

Hoy las acciones de IAG caen más de un 1% y son las más bajistas del Ibex 35. Hoy vemos ciertos repuntes de los precios del crudo, pero nada relevante. La compañía viene de un rally importante y a pesar de las caídas de hoy sube un 3% en la semana. Acerinox y Arcelor están sufriendo una toma de beneficios después de las fuertes alzas de ayer. Aunque el selectivo esté en rojo, las caídas no son tan profundas y se debe a que casi toda la banca también está descendiendo, lo que pesa en el índice.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.