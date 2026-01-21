¿Por qué las acciones de IAG se disparan por encima del 3%?

IAG se perfila para lanzar una recompra de acciones de 1.500 millones de euros, mientras que Bank of America estima un recorrido alcista cercano al 30%. La entidad estadounidense prevé que en 2026 el grupo anunciará un programa de recompra por ese importe y que la remuneración total al accionista podría superar el 7% durante el año. Además, eleva su valoración un 8% y sitúa el precio objetivo en 6,09 euros, lo que supone un potencial de subida del 26% desde el precio actual.

Las acciones de IAG celebran la recomendación de Bank of America

IAG vuelve a captar la atención de los inversores ante la posibilidad de que en 2026 adopte una política de retorno al accionista más generosa. Bank of America la destaca como su opción preferida dentro del sector aéreo europeo y anticipa un programa de recompra “prudente” de unos 1.500 millones de euros, respaldado por una fuerte generación de caja y un balance más sólido. Se basan en la mejora de la rentabilidad operativa y en el incremento del beneficio por acción, que proyectan con una tasa de crecimiento anual del 10% entre 2024 y 2028, junto con un margen EBIT cercano al 15%. También subrayan que la compañía cotiza a un múltiplo atractivo, alrededor de 6,6 veces.

Las acciones de IAG se disparán un 3,4% intradía hasta los 4,81 euros tras la recomendación de esta casa de análisis. En el corto plazo, el foco está puesto en los resultados del 27 de febrero. Tras un tercer trimestre de 2025 más flojo de lo previsto, los inversores buscan confirmar que la mejora operativa continúa y que la generación de caja es suficiente para sostener de forma estable tanto recompras como dividendos.

¿Cómo comprar acciones de IAG?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de IAG (IAG.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.