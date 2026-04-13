El Ibex 35 corrige por la incertidumbre en Oriente Medio

El Ibex 35 cae alrededor del 1% en la jornada de hoy, perjudicado por el sentimiento negativo en Europa, principalmente motivado por la incertidumbre en Oriente Medio. Estados Unidos e Irán siguen sin llegar a un acuerdo y el bloqueo del estrecho es una realidad. Sin embargo, las caídas podrían haber sido mucho más graves dada la situación, por lo que en general podemos decir que los inversores están teniendo una actitud positiva hacia los acontecimientos actuales.

Bankinter lidera la sesión del Ibex 35

Dentro del Ibex 35 en la parte alta de la tabla, vemos a valores como Bankinter o Mapfre. Bankinter se ha visto beneficiada por un informe de una casa de análisis que afirma que será una de las entidades que mejores resultados relativos tenga en el primer trimestre del año. La entidad suele ser la más conservadora del sector, lo que le suele beneficiar en momentos de incertidumbre como el actual. De hecho, es una de las entidades que más sube desde que se inició el conflicto.

Aena cae y Cellnex sufre los repuntes de los rendimientos de los bonos

Las acciones de Aena son las más bajistas, después de que la compañía haya afirmado que al igual que en Granada, el cierre del tráfico aéreo en algunas pistas es algo que no pasará solo en ese aeropuerto. A pesar de ello, la compañía ha reportado un crecimiento del tráfico de pasajeros en marzo del 3,9% interanual, antes incluso de la Semana Santa (abril). En cualquier caso, esta también fue en abril del año pasado, por lo que el dato será comparable. Cellnex es otro valor que ha sufrido hoy por el repunte de los tipos de interés de la deuda pública, al ser una compañía muy apalancada.

Estados Unidos resiste

En Europa hemos visto también caídas generalizadas, aunque algo más moderadas que en el Ibex 35. El DAX se ha dejado alrededor de medio punto porcentual. Hoy ya empezamos a tener resultados empresariales, con la gigante del lujo reportando sus cifras en Europa y con la banca americana dando el pistoletazo de salida en Estados Unidos. Goldman Sachs no ha convencido y ha decepcionado en el negocio de renta fija, materias primas y divisa, lo que genera negatividad para el resto del sector. Aún así, vemos como menos el Dow Jones, que sufre caídas de medio punto porcentual, los índices americanos aguantan a pesar de la incertidumbre en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Estados Unidos.

El oro sigue sin funcionar como refugio y el petróleo despunta

El oro ha vuelto a tener una mala jornada, muy correlacionado con la incertidumbre. Por su parte, los precios del petróleo han repuntado con fuerza para consolidar los 100 dólares el barril. Sin embargo, ante la situación actual parece que los inversores están premiando que no se ataquen instalaciones energéticas, ya que las subidas de hoy podrían ser incluso mayores dado el panorama actual. El dólar se ha anotado otra sesión en la que se ha fortalecido, muy correlacionado con los precios del crudo.