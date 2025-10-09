- El Ibex empieza con caídas
- El Ibex empieza con caídas
- Puig es la más bajista de la sesión
El Ibex 35 empieza la jornada en rojo y se deja casi medio punto porcentual, en contraste con la subida generalizada de los índices europeos. Es cierto que el FTSE inglés también ha comenzado a la baja. A nivel macro las exportaciones de Alemania del mes de agosto cayeron un 0,5% intermensual, que es peor de lo esperado, pero no parece que esto esté impactando puesto que el selectivo de Berlín está con alzas.
Empresas que más suben del Ibex 35
Las acciones de Solaria comienzan a repuntar de nuevo y se anotan subidas de más del 2%, recuperando algo de ritmo tras una ligera corrección. Por su parte, las acciones de IAG también cogen algo de fuerza dentro del Ibex 35 después de que Europa cargue contra España por las multas por el cobro de equipajes de mano de las aerolíneas y con el conflicto entre Aena y Ryanair, del que IAG podría llegar a beneficiarse.
Empresas que más bajan del Ibex 35
Las acciones de Puig son las más bajistas de la sesión con diferencia, anotándose caídas de más del 6% después de que JPMorgan haya recortado su precio objetivo de manera importante. Las casas de análisis comienzan a tener dudas del sector y se deban con la española, que aunque está teniendo mayor crecimiento que el resto del sector no ha conseguido convencer. Sabadell también corrige, al igual que BBVA, ambas ya esperando el final del periodo de aceptación de la OPA, que es mañana viernes (incluído). Sin embargo, el resultado se conocerá el 17 de octubre.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
