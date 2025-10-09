El Ibex 35 empieza la jornada en rojo y se deja casi medio punto porcentual, en contraste con la subida generalizada de los índices europeos. Es cierto que el FTSE inglés también ha comenzado a la baja. A nivel macro las exportaciones de Alemania del mes de agosto cayeron un 0,5% intermensual, que es peor de lo esperado, pero no parece que esto esté impactando puesto que el selectivo de Berlín está con alzas.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de Solaria comienzan a repuntar de nuevo y se anotan subidas de más del 2%, recuperando algo de ritmo tras una ligera corrección. Por su parte, las acciones de IAG también cogen algo de fuerza dentro del Ibex 35 después de que Europa cargue contra España por las multas por el cobro de equipajes de mano de las aerolíneas y con el conflicto entre Aena y Ryanair, del que IAG podría llegar a beneficiarse.

Fuente: Plataforma de XTB

Empresas que más bajan del Ibex 35

Las acciones de Puig son las más bajistas de la sesión con diferencia, anotándose caídas de más del 6% después de que JPMorgan haya recortado su precio objetivo de manera importante. Las casas de análisis comienzan a tener dudas del sector y se deban con la española, que aunque está teniendo mayor crecimiento que el resto del sector no ha conseguido convencer. Sabadell también corrige, al igual que BBVA, ambas ya esperando el final del periodo de aceptación de la OPA, que es mañana viernes (incluído). Sin embargo, el resultado se conocerá el 17 de octubre.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

