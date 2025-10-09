TSMC lo ha vuelto a hacer. La compañía ha reportado sus ventas mensuales de septiembre, lo que permite ya calcular las ventas trimestrales. El crecimiento se ubica por encima del 30% y sigue batiendo las expectativas del consenso de analistas y el mercado ya espera la semana que viene para la presentación de resultados completa.

TSMC bate expectativas de ingresos

En el mes de septiembre, TSMC incrementó sus ingresos en un 31,4% frente al septiembre del 2024, lo que demuestra que la tendencia sigue siendo muy positiva. De hecho, tan solo en dos meses de este 2025 ha experimentado un crecimiento de sus ingresos menor al 30%. La compañía se sigue beneficiando de la tendencia de la IA, lo que le está permitiendo paliar los segmentos que son más cíclicos y ligados a la marcha económica.

De hecho, podemos decir que aunque TSMC dependa de la inversión en la inteligencia artificial, puede estar menos ligada que el resto, por la maraña de relaciones que están comenzando a formarse en el sector. Nvidia, Oracle y OpenAI entre otras, han comenzado a firmar acuerdos de millones de dólares que se fundamentan en el crecimiento futuro del sector, lo que hace que la estructura sea muy frágil a cualquier ralentización del crecimiento. Con que una empresa falle, el sector entero puede sufrir. Sin embargo, TSMC sufriría un impacto en sus ingresos, pero el balance seguiría sano.

Lo que está claro es que TSMC sigue teniendo el monopolio de los chips de menos de 7 nanómetros, pero la empresa tendrá que seguir invirtiendo para ampliar capacidad y para ello tendrá que comprar maquinaria de empresas como ASML. Este capex puede impactar en la generación de caja a corto plazo, por lo que dependerá de la intensidad de inversión que TSMC quiera aplicar.

Las acciones de TSMC (su ADR) suben un 51% en este 2025.

