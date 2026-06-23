El Ibex 35 empieza la sesión corrigiendo

El Ibex 35 empieza la jornada de hoy corrigiendo un 0,3%, aunque el castigo para el resto de índices europeos es mucho más profundo, con el DAX dejándose más de un 1%. De hecho, en Asia hemos vuelto a tener una sesión de fuertes caídas con el Nikkei japonés dejándose más de un 3% y el Kospi coreano alrededor de un 10%. La falta de avances con respecto a la paz en Oriente Medio y el repunte de los rendimientos de la deuda provocó ayer descensos en Wall Street y las tecnológicas que se han propagado por todo el mercado.

Empresas del Ibex 35 que más suben

La parte alta del Ibex 35 es reducida, con Iberdrola y Sabadell liderando la jornada. Sabadell además ha realizado su primera titulización de deuda en este 2026, que la realiza para reducir los activos ponderados por riesgo. Es un proceso que lleva realizando desde 2020.

Empresas del Ibex 35 que más bajan

La parte baja sí que está mucho más poblada y las acereras corrigen alrededor de un 2%. Acerinox y ArcelorMittal se habían recuperado del golpe de la guerra en Oriente Medio y de hecho están cotizando en verde este año, pero su componente cíclico está pesando en el día de hoy. Acciona acumulaba 4 sesiones en positivo, pero hoy los inversores están tomando beneficios. En cualquier caso, la caída no sigue un patrón concreto y estamos viendo negatividad general en los mercados.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.