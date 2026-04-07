- Puig lidera la sesión
- La banca empieza fuerte
- Los inversores no creen a Donald Trump
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El Ibex 35 empieza con suaves subidas después de dos días festivos y una escalada en las declaraciones de Trump contra Irán. De momento, ni el selectivo español ni el resto de índices europeos están temiendo un escenario más agresivo en la guerra de Oriente Medio. Recordemos que esta noche, sobre las 3 de la mañana hora española, vence el plazo dado por Trump para que se abra el estrecho de Ormuz. En principio, los mercados no le dan credibilidad a las amenazas de Trump. Más allá de estas tensiones, el calendario macro de hoy está completo de PMIs.
Empresas que más suben del Ibex 35
Las acciones de Puig lideran la sesión de hoy en el Ibex 35, aunque las subidas no son demasiado pronunciadas. Según apuntan algunos medios, la directiva sigue negociando la fusión con Estée Lauder y en principio todo avanza correctamente. Aunque no conocemos información sobre los detalles clave, como la proporción de pago con acciones y efectivo o la propia valoración que se daría a ambas compañías, parece que la familia Puig está bastante abierta al proceso que crearía una gran empresa de belleza de unos 50.000 millones de dólares. Aunque a priori la operación tiene sentido estratégico, la clave para los accionistas de Puig es el precio al que se realice, aunque no parece que vaya a alcanzar ni de lejos la valoración con la que la empresa salió a bolsa. Por su parte, Cellnex o BBVA también se colocan como empresas alcistas en la sesión de hoy. En el caso de Cellnex, la semana pasada BlackRock aumentó su participación en la compañía de forma leve, según los registros de la CNMV. La banca ha empezado en general con un tono positivo.
Empresas que más bajan del Ibex 35
En la zona baja del Ibex 35, CaixaBank marca la nota discordante dentro del sector español. Sin embargo, se debe a que la compañía está descontando hoy el dividendo que pagará el jueves de esta semana. A precios de cierre de la última jornada de la semana pasada, la rentabilidad por dividendo supera el 3%, por lo que sin el efecto de este descuento las acciones de Caixa estarían subiendo hoy. El resto de valores se anotan caídas moderadas. Indra está sufriendo, aunque recordemos que el culebrón Escribano ya se ha acabado y ahora Ángel Simón lidera la presidencia de la compañía con el beneplácito del gobierno español.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
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