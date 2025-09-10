El Ibex 35 lidera la sesión en Europa

El Ibex 35 está liderando la sesión de hoy con subidas de casi el 1% a pesar de que en Europa hay ciertas dudas. Sin embargo, esto se debe principalmente a que una de las compañías más importantes del selectivo está despegando con fuerza, ya que la tabla está dividida prácticamente en la mitad entre empresas que suben y que bajan.
Empresas que más suben del Ibex 35
Las acciones de Inditex son las más alcistas del selectivo español, después de reportar unos resultados trimestrales flojos pero con un crecimiento al comienzo del tercer trimestre prometedor. Los inversores se han centrado en el incremento del 9% interanual de los ingresos en ese primer mes de este trimestre y lo han interpretado como una vuelta al crecimiento. Otras compañías como Merlin o ACS se están anotando buenas subidas, aunque no hay grandes noticias a su alrededor.
Empresas que más bajan del Ibex 35
Las acciones de Puig copan la parte baja del selectivo español, también movida por sus resultados. En este caso la presentación fue ayer al cierre del mercado, pero hasta hoy no se podían recoger en su cotización. Los inversores se han centrado en la contracción del margen de su segmento de fragancias y en el anuncio de que el crecimiento se quedará en la parte baja de su guidance del 6%-8%, pero la realidad es que sus cifras no han sido tan malas y el castigo podría ser excesivo. Las acciones de IAG también caen de manera importante y podría achacarse a la paralización momentanea en el espacio aéreo de Polonia, que puede provocar retrasos también en otras rutas.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
