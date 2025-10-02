El Ibex 35 no termina de arrancar

El Ibex 35 ha comenzado la sesión con caídas de alrededor del 0,14%. Estos descensos no son muy pronunciados, pero contrastan con las subidas del resto de Europa, en especial el CAC francés. En el selectivo la banca cotiza mixta, lo que no está ayudando a que el índice termine de despertar a pesar de que en la parte alta vemos movimientos destacados.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de Solaria están repuntando más de un 3% y continúa extendiendo el rally. Ya hemos comentado varias veces que las probabilidades de short-squeeze son altas, pero también hay que valorar los riesgos de fuertes caídas porque estos movimientos suelen ser agresivos tanto al alza como a la baja. Por otro lado, ACS está repuntando un 2% después de que se haya conocido que la compañía está ganando contratos para el desarrollo de infraestructura militar.

Empresas que más bajan del Ibex 35

Las acciones de Arcelor están bajando algo más del 1%, eliminando parte de las ganancias de ayer tras las noticias sobre el posible arancel europeo al acero. Además, la compañía emitió bonos por valor de 650 millones de euros. Repsol también está cayendo en la jornada de hoy, con los precios del Brent ya en los 65$ el barril. Acerinox por su parte también está perdiendo algo de las subidas de ayer, aunque en general los descensos son moderados.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

