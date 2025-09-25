El Ibex 35 pierde los 15.200 puntos en la apertura

El Ibex 35 comienza la jornada con caídas del 0,4% y pierde los 15.200 puntos e incluso amenaza con perder los 15.100. No hemos conocido noticias negativas, pero la mayoría de compañías están cotizando en rojo. Tan solo 4 valores se libran de los descensos en la jornada de hoy. En Europa la sesión también está siendo negativa, pero no tanto como en el selectivo español.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de Repsol lideran al Ibex 35 y están siendo capaces de resistir en las últimas jornadas, todavía impulsada por el optimismo de algunas casas de análisis. Por su parte, tenemos que volver a destacar a Indra. A medida que avanza la sesión gana fuerza y aunque las subidas son reducidas, marca la nota discordante y sigue beneficiándose de las tensiones geopolíticas.

Fuente: Plataforma de XTB

Empresas que más bajan del Ibex 35

Las acciones de Unicaja son las peores del Ibex después de que Goldman Sachs haya reanudado su cobertura con una recomendación de "venta", aunque la realidad es que el selectivo está teñido de rojo. Además de otras entidades, constructoras también están sufriendo caídas. Tanto Sacyr como ACS han entrado en la puja por la concesión del metro de Dublín, pero esto no está pesando en las cotizaciones de hoy.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.