El Ibex 35 pierde los 16.000 puntos en la apertura

- Ferrovial lidera las subidas en el Ibex 35.
- Rovi, Inditex y BBVA se posicionan como las más bajistas del día.
El Ibex 35 descuenta 9 décimas en una sesión en la que toca valorar los efectos de la reunión entre Trump y Xi Jinping, con amplios acuerdos a nivel comercial que limitan el escenario de contracción de la economía mundial. El desbloqueo en las cadenas de suministro, especialmente en la exportación de tierras raras y en el intercambio de chips de Nvidia, empresa que va camino de los 5 billones de capitalización, generan una apertura mayoritariamente al alza entre los índices del "Viejo Continente", pero con dudas dentro del Ibex 35 ya que confluye con una semana en la que 1/3 de sus integrantes presentan sus resultados trimestrales
Empresas que más suben del Ibex 35
Las acciones de Ferrovial lideran el Ibex 35 rozando el 1,4% de subida, ya que el mercado pone en precio los robustos resultados presentados ayer por la constructora al cierre de la sesión. Las empresas de turismo comparten el podio de las más alcistas del día, animadas por un informe de inflación con cifras superiores a lo esperado en España, de hasta el 3,1% en el dato de inflación general anualizada (mes de octubre). Esta métrica se sitúa un 1,1% por encima del mandato del BCE, organismo que hoy mantendrá sin cambios los tipos de interés en lo que supone la tercera pausa consecutiva.
Empresas que más bajan del Ibex 35
En el extremo contrario del Ibex 35, destacan las caídas registradas por Rovi, Inditex y BBVA; que retrocede tras su presentación de resultados. Desde XTB pensamos que los resultados de BBVA son buenos, aunque con algunos puntos flacos. El primero de ellos es la caída de la cartera crediticia en España, que podría tener un impacto en el desempeño global del banco y nos indica que la demanda de crédito en nuestro país podría estar ya estabilizándose. Uno de los motivos que provoca la caída de hoy en las acciones de BBVA (-1,8%) es por no haber anunciado el importe de su nuevo plan de recompra de acciones. Aunque se ha confirmado que mañana se reanudará el plan anterior, por casi 1.000 millones de euros, los inversores esperaban el nuevo plan que se basa en el exceso de capital CET 1 del 12%.
Fluidra cae (-1,12%) ya que, pese a presentar unos resultados del tercer trimestre mejor de lo esperado, deja atrás precisamente su mejor trimestre del año, el que coincide con el verano. La expectativa es una disminución en sus cifras para el último trimestre del año.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
