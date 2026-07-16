El Ibex 35 pierde terreno hasta los 19.200 puntos

Ligero retroceso del Ibex 35 (-0,3%), en línea con el leve descenso que experimenta el Euro Stoxx 50 (-0,16%). El selectivo español se acerca a los 19.200 puntos con su movimiento de hoy.

Esta dubitativa apertura del mercado europeo se produce tras una sesión asiática en la que ha habido un predominio bajista por las correcciones del sector tecnológico. A esto se suma el incremento de la incertidumbre geopolítica tras el deterioro de las relaciones entre Estados Unidos e Irán en torno al estratégico estrecho de Ormuz. El KOSPI surcoreano ejemplifica este movimiento, con un retroceso intradía del 6,37%, con desplomes notables en SK Hynix y Samsung Electronics.

Seguimos pendientes del cierre efectivo del estrecho de Ormuz con la consiguiente presión inflacionaria por el aumento en los precios de las materias primas energéticas. Esta es la mayor preocupación de los bancos centrales e incide en un mercado bursátil que también tiene un ojo puesto en la temporada de resultados trimestrales en la que ya estamos inmersos.

Empresas del Ibex 35 que más suben

Indra lidera el Ibex 35 (+1,28%) recueprando parte del terreno perdido en las últimas sesiones, por las dudas que se abrieron en todo el sector defensa europeo y el menor nivel de acuerdo para grandes proyectos comunitarios como el nuevo caza.

Empresas del Ibex 35 que más bajan

Las bajadas son moderadas, y no alcanzan el 0,7% en ninguna cotizada del selectivo nacional. El peor rendimiento lo vemos en el sector turismo, en una puntual recogida de beneficios antes de entrar en su trimestre más sólido del año por ingresos y márgenes.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta . Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.