El Ibex 35 comienza la semana con fuertes repuntes y liderando a Europa. El selectivo está subiendo un 0,8% en una semana en la que también hay varias compañías que presentan resultados, como Puig o Repsol, por lo que no sería de extrañar que viéramos movimientos importantes. De hecho, la sesión de hoy está marcada por festivos en Estados Unidos, Canadá y China, por lo que los inversores concentrarán su atención en las bolsas europeas.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de Santander están repuntando un 3% en la sesión de hoy, pero lo cierto es que después de presentar resultados a comienzos de mes la cotización no remonta. Los inversores están poniendo el foco en la compra de Webster, ya que supone una gran apuesta en un mercado ya maduro. En nuestra opinión, invertir en países maduros pero con seguridad jurídica puede tener menos potencial, pero es más adecuado para una entidad bancaria. Caixa también la sigue de cerca en la tabla del Ibex 35, y en general el ánimo es bastante positivo.

Empresas que más bajan del Ibex 35

Endesa es la más bajista de la jornada de hoy del Ibex 35 y la compañía enfrenta algo de incertidumbre por la renovación del CEO de Enel y que en parte depende del gobierno italiano (23,6% de las acciones de Enel). Enel posee el 70% de las acciones de Endesa y cambios en su directiva podrían afectar también al mandato de la española. Cellnex corrige hoy, pero la compañía ha repuntado con fuerza desde el anuncio de su plan de reorganización, por lo que podemos achacar los descensos de hoy a una toma de beneficios después del rally.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

