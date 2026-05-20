El Ibex 35 rebota un 2% gracias a las caídas del petróleo

Jornada de optimismo entre los principales índices mundiales, que consiguen recuperar parte del terreno perdido en los últimos días gracias al descenso del precio del petróleo. El movimiento llega después de que varios informes apuntasen a que tres superpetroleros estaban transitando por el estrecho de Ormuz, reduciendo parcialmente el miedo del mercado a una interrupción prolongada del suministro energético.

El Ibex 35 vuelve a acercarse a los 18.000 puntos

El Ibex 35 vuelve a acercarse a la zona de los 18.000 puntos, impulsado por algunos de los valores más castigados recientemente. Entre los sectores más beneficiados destacan las compañías ligadas al turismo, los bancos y especialmente las acereras.

Por un lado, ArcelorMittal registra fuertes subidas tras anunciar la venta parcial del 10% de su participación en Vallourec, una firma francesa especializada en tubos de acero. La compañía destinará los recursos obtenidos a un programa de recompra de acciones, un movimiento que el mercado ha recibido positivamente.

También destaca Acerinox, apoyada tanto por la mejora de valoración realizada por varias casas de análisis como por el repunte internacional de los precios del acero. Este movimiento podría interpretarse como una señal de mejora de la demanda global y favorecer una expansión de márgenes en el sector.

En el lado opuesto del Ibex 35 encontramos a Repsol, que vuelve a cotizar bajo presión ante la volatilidad del petróleo. Además, Fluidra le acompaña entre las mayores caídas del selectivo, después de que Barclays recortara un 33% su valoración sobre la compañía, aumentando la presión sobre uno de los valores más castigados del Ibex durante este año.

Más allá del Ibex 35, en Estados Unidos la caída del crudo hacia la zona de los 100 dólares por barril permitió al S&P 500 romper una racha de tres sesiones consecutivas de pérdidas. El protagonismo vuelve a situarse sobre los fabricantes de chips y, especialmente, sobre Nvidia, cuyos resultados podrían marcar el tono del mercado en las próximas semanas.

Los inversores esperan que la compañía presente el mayor crecimiento de ingresos de los últimos trimestres y el foco estará puesto en su capacidad para seguir aumentando producción y defender su posición competitiva frente al avance de la inteligencia artificial.

Los resultados de Nvidia llegan además en un momento especialmente delicado, con las bolsas cerca de máximos históricos mientras aumentan las dudas sobre el impacto económico de la guerra en Irán y el fuerte repunte de las rentabilidades.

Fed, bonos e inteligencia artificial vuelven al centro del mercado

Por otro lado, las minutas de la Reserva Federal podrían reforzar la idea de que parte de los miembros del organismo empieza a mostrar una mayor preocupación por la inflación y el riesgo de actuar demasiado tarde, acelerando un mensaje más restrictivo.

Con el rendimiento de los bonos al alza y una inflación todavía lejos del objetivo del 2%, los inversores empiezan a prepararse para el escenario más incómodo: que las subidas de tipos vuelvan a convertirse en el camino elegido por los bancos centrales durante los próximos meses.

Un riesgo especialmente importante en un entorno donde el endeudamiento global ya se encuentra en niveles elevados y donde la revolución de la inteligencia artificial exigirá billones de dólares en inversión e infraestructura. Un coste de financiación más alto podría convertirse así en una de las principales amenazas para las valoraciones y el crecimiento futuro de los mercados.

A pesar del alivio vivido hoy, el mercado considera que el paso de varios superpetroleros por Ormuz todavía es insuficiente para cambiar completamente el escenario energético. Dos buques chinos y otro con bandera surcoreana atravesaron la zona durante la sesión, una señal positiva, aunque insuficiente para eliminar el riesgo geopolítico.

En el resto del mercado, los metales continúan mostrando debilidad ante el aumento de las expectativas de tipos más elevados. El oro, que ha cedido cerca de un 15% desde el inicio del conflicto, permanece atrapado en un rango lateral desde las primeras fases, mientras los inversores intentan equilibrar dos fuerzas opuestas: el impacto negativo de unos tipos más altos frente al posible beneficio de un escenario de alta inflación y bajo crecimiento, históricamente favorable para el metal precioso.