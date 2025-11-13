El Ibex 35 repunta una décima en la apertura

Jornada de subidas en bolsa gracias al esperado final del cierre del gobierno americano. El Congreso aprobó el proyecto de ley y el presidente Trump lo promulgó, reactivando así las agencias federales tras una parálisis administrativa que se ha extendido durante 43 días consecutivos. Los parqués bursátiles europeos inician la sesión al alza comandados por un EuroStoxx 50 que repunta un 0,45%. El impulso del Ibex 35 se queda algo rezagado, con sólo una décima de incremento.

Acciones que más suben del Ibex 35

Indra lidera el Ibex 35 y recorta distancia con su techo bursátil histórico, a sólo un 4,5% de distancia. La empresa de defensa española sigue accediendo a nuevos contratos que amplían su cartera, el último cifrado en 315 millones para fabricar 32 vehículos lanzapuentes. Por su parte, ACS sigue diversificando su negocio dando pasos para fortalecer su segmento de centros de datos, lo que le vale una apertura teñida de verde en el precio de sus acciones (+0,9%), situándose como la segunda cotizada con mejor desempeño del día.

Acciones que más bajan del Ibex 35

El Banco Sabadell lidera las caídas dentro del Ibex 35 tras presentar sus resultados en los que ha mostrado un descenso del 20,1% en el beneficio interanual. Telefónica se sitúa como la segunda más bajista del selectivo (-1%), arrastrando la pérdida de confianza entre los inversores a raíz de la publicación de su plan estratégico con la acusada disminución del dividendo para el próximo ejercicio.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

