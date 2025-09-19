El Ibex 35 resiste en los 15.200 puntos y empieza la sesión con subidas cercanas al 0,2%. Después de que ayer se quedara rezagada del resto de índices europeos, en la sesión de hoy vemos que el selectivo ha arrancado con más fuerza y se une a las subidas de Europa.
Empresas que más suben del Ibex 35
Las acciones de ArcelorMittal vuelven a estar en la parte alta de la tabla con subidas de más de un 1%, aunque no conocemos grandes noticias de la compañía. Por su parte, Acerinox también está en la parte alta, por lo que vemos que las perspectivas sobre el sector pueden estar mejorando por los estímulos chinos. Aena está cogiendo fuerza a medida que avanza la sesión tras las profundas caídas de ayer. Aún así, está muy lejos de alcanzar los niveles previos al discurso del presidente de España sobre las inversiones de la compañía.
Empresas que más bajan del Ibex 35
La parte baja del Ibex 35 es reducida y las caídas muy suaves. Los movimientos de Redeia o Fluidra entran dentro de la volatilidad diaria del mercado, por lo que no hay ningún gran acontecimiento destacable. En cualquier caso, vemos pocos descensos y el sector bancario está de nuevo en verde, lo que suele generar optimismo en el índice.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
