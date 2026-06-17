El Ibex 35 rompe los 19.400 puntos. ¿Qué es lo siguiente?

El Ibex 35 termina la jornada con fuerza y supera los 19.300 puntos. El selectivo español empezaba la sesión con dudas, pero a medida que avanzaba el día los inversores se han animado. En cualquier caso, el evento más importante del día es la reunión de la FED de esta tarde, donde Kevin Warsh se estrenará en su nuevo rol y en el que conoceremos las proyecciones macroeconómicas.

Movimientos en el Ibex 35

En la parte alta del Ibex 35 hemos tenido a Acciona, aunque debemos destacar el buen comportamiento del sector bancario español. La banca había estado frenada por la guerra y desde que se anunció el acuerdo de paz ha empezado a repuntar. La caída de los rendimientos de la deuda puede ser una buena noticia para la banca en el más corto plazo, ya que el despunte por la guerra puede haber frenado algo la demanda de crédito. Con el nuevo panorama, deberíamos ver una aumento de dicha demanda a medida que la confianza del consumidor mejora. Además, la banca mantiene una remuneración al accionista atractiva, por lo que ambos factores pueden estar impulsando al sector.

ArcelorMittal o Colonial han copado la parte baja de la tabla. Sin embargo, no hemos visto un patrón claro de sectores que han caído, ya que hemos visto en la parte baja tanto valores cíclicos como estables.

Europa mixta y Wall Street pendiente de Warsh

En Europa la sesión ha sido mixta de nuevo, un patrón que se ha repetido en los últimos días. Esto se debe a la exposición a la tecnología del índice neerlandés a diferencia de otros selectivos como el DAX alemán. Hoy el AEX ha repuntado casi un 1% gracias a ASM y ASML. por su lado, el resto de índices europeos han terminado planos. En Wall Street el optimismo inicial se ha relajado y vemos ligeras caídas en el S&P 500, mientras que el Nasdaq 100 repunta casi medio punto porcentual. La reunión de la FED de hoy es importante no por la decisión, que se espera que sea mantener tipos, sino por las palabras de Warsh y las proyecciones macro. Además, serán las primeras palabras de Warsh como presidente, por lo que se prestará atención si hace algún avance sobre esa política más reservada en los mensajes que lanza al mercado. Hoy SpaceX está descendiendo más de un 6% después de que desde su salida a bolsa solo haya conocido el terreno positivo.

El petróleo sube por el mal dato de inventarios en Estados Unidos

El petróleo ha vuelto a repuntar un 1% en el día de hoy a pesar de que la AIE ha lanzado unas proyecciones para los próximos trimestres donde se espera un superávit de oferta tanto en el último trimestre de este año como para el 2027. Sin embargo, también hemos conocido una caída del inventario de crudo en Estados Unidos más profunda de la que descontaba el mercado. Entre tanto, el oro y la plata vuelven a las subidas.