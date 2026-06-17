📊La Agencia Internacional de Energía se pronuncia sobre el petróleo. ¿A dónde irá realmente el precio?

Hoy los futuros del petróleo están subiendo ligeramente, mientras que el precio del Brent al contado está descendiendo alrededor de un 0,3%. Sin embargo, hoy no nos centraremos en el precio, sino en el informe del mes de junio que ha lanzado la AIE sobre la producción y la demanda para 2026 y 2027. ¿Qué podemos esperar?

La AIE se pronuncia sobre la oferta y demanda de crudo

La AIE no tiene la verdad absoluta, pero sus estimaciones siempre son interesantes de seguir. En su informe mensual de junio de 2026, la Agencia Internacional de la Energía ha revisado significativamente a la baja sus previsiones sobre la demanda mundial de petróleo. Tras experimentar una caída sin precedentes en el segundo trimestre de este año de unos 5 millones de barriles diarios con respecto al 2T2025, impulsada por los elevados precios de los combustibles y las interrupciones en la disponibilidad de productos derivadas del conflicto actual, la AIE estima ahora una contracción de la demanda global de 1,1 millones de barriles diarios para el conjunto de 2026. Esta cifra representa un ajuste negativo de 700.000 barriles diarios respecto a lo proyectado apenas un mes atrás.

El impacto de esta crisis se ha generalizado más allá de las zonas inicialmente afectadas, extendiéndose a prácticamente todos los sectores y regiones. Según la agencia, el encarecimiento de la energía y un entorno macroeconómico más hostil han provocado que todas las categorías de productos experimenten un declive en su consumo. La debilidad en la demanda no solo ha marcado el segundo trimestre, siendo el primer descenso trimestral global desde la pandemia de 2020, sino que se espera que esta tendencia se prolongue durante el tercer trimestre antes de mostrar signos de recuperación. De hecho, en el cuarto trimestre del año la AIE ya espera un ligero superávit de oferta debido a que esperan una recuperación más rápida que la de la demanda.

De cara al futuro, la AIE ha presentado su primera visión para 2027, donde anticipa un escenario de mercado radicalmente distinto. Con la expectativa de una recuperación gradual en la producción y las exportaciones del Golfo Pérsico, la agencia prevé un fuerte repunte en la oferta global de hasta 8 millones de barriles diarios para el próximo año, lo que dejaría la producción total en unos 110,3 millones de barriles diarios. Este incremento, sumado a un rebote de la demanda más modesto de 2 millones de barriles diarios hasta los 105,3 millones de barriles diarios, sugiere la posibilidad de un superávit significativo, lo que ofrecería un respiro para reponer los inventarios agotados y reconstruir las reservas estratégicas tras la crisis.

¿Qué pasará con los precios?

El precio del petróleo es el resultado de la oferta y la demanda, al igual que en el resto de bienes de una economía. Sin embargo, esto no significa que esa oferta y demanda esté ya totalmente descontada por el precio. Es decir, si de repente se espera que la oferta vaya a frenar en el siguiente trimestre por culpa de un anuncio de la OPEP, la demanda ya actúa inmediatamente incrementando las compras para cubrirse de una posible escasez. Por tanto, este superávit esperado para 2027 no tiene por qué implicar si o si un desplome de los precios del crudo en este 2026. De hecho, es probable que todavía haya una prima geopolítica recogida en los precios del petróleo en parte importante de lo que queda de año.

Eso sí, pensamos que los precios del petróleo deberían caer poco a poco durante los próximos meses y que en 2027 debería estar ya en niveles similares a los que teníamos antes de la guerra. Esto es, el crudo en el entorno de los 60-70$ el barril en lugar de los 80$ actuales.

El problema en el corto plazo es que las compañías de transporte de petróleo pueden tener dudas sobre la estabilidad en la región de Oriente Medio. Aunque se firme el acuerdo de paz el viernes, las tensiones de Israel con el Líbano siguen muy presentes y se trata de una paz muy frágil. El riesgo no es solo que los petroleros sufran asaltos, que también, sino que permanezcan encerrados en el estrecho. Por tanto, esperamos que el crudo tarde unas semanas en fluir al mismo nivel anterior.





