El Ibex 35 volvió a cerrar en positivo y continúa acercándose a máximos históricos en una jornada marcada por la caída del precio del petróleo y la mejora del sentimiento inversor. Los mercados siguen descontando una progresiva normalización de las tensiones en Oriente Medio, favoreciendo especialmente a los sectores más sensibles a los tipos de interés y al ciclo económico.

El Ibex 35 se acerca a máximos históricos apoyado por la banca

El principal índice de la bolsa española volvió a destacar entre los mercados europeos gracias al impulso del sector financiero. La moderación de las expectativas de inflación y el descenso de las rentabilidades de los bonos a corto plazo están reforzando la percepción de que la actividad económica podría mantenerse sólida durante los próximos meses.

Banco Santander, IAG y Telefónica protagonizan la sesión del Ibex 35

Banco Santander lideró los avances y amplió su ventaja sobre Inditex como la empresa de mayor capitalización bursátil del Ibex 35. Además, utilities, aseguradoras y compañías con elevados niveles de endeudamiento también registraron importantes subidas al beneficiarse de unas condiciones financieras potencialmente más favorables.

Entre los valores más alcistas del Ibex 35 destacó IAG, impulsada tanto por la caída del precio del petróleo como por la mejora de valoración anunciada por Deutsche Bank. La reducción de los costes energéticos supone un importante apoyo para las perspectivas del grupo aéreo.

En el lado contrario, Telefónica cerró la sesión en negativo a pesar de que el Gobierno argentino autorizó la venta de Telefónica Argentina a Telecom. Los inversores continúan mostrando cautela sobre la capacidad de la compañía para aumentar la generación de caja y sostener su política de dividendos.

La caída del petróleo mejora el sentimiento en los mercados

La mejora de las perspectivas para el mercado energético continúa impulsando el apetito por el riesgo a nivel global. Los inversores siguen descontando un escenario de normalización progresiva en Oriente Medio después de los avances registrados en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, favoreciendo especialmente a los activos que peor comportamiento habían mostrado durante las últimas semanas.

En Reino Unido, la libra esterlina y la deuda pública registraron ligeros avances después de que Keir Starmer anunciara su dimisión. Los mercados evalúan ahora las posibles implicaciones económicas de una eventual llegada de Andy Burnham al liderazgo del país, especialmente en materia fiscal y de crecimiento económico.

En Wall Street, la sesión fue más desigual. Las caídas de algunas compañías tecnológicas limitaron el optimismo generado por la caída del petróleo. Entre ellas destacó SpaceX, cuyas acciones se desplomaron un 9,5% tras su emisión de deuda con grado de inversión, en un momento en el que los inversores siguen analizando el impacto de la creciente financiación vinculada al desarrollo de la inteligencia artificial.

Mientras tanto, en el mercado energético, el foco continúa situado en el estrecho de Ormuz. A pesar de las declaraciones contradictorias entre Washington y Teherán, el tránsito de petróleo sigue desarrollándose con relativa normalidad y los operadores descuentan un escenario de mayor oferta durante las próximas semanas, manteniendo la presión bajista sobre el precio del crudo.

Los activos alternativos también se beneficiaron de este entorno más favorable. Bitcoin superó los 65.000 dólares impulsado por el regreso del apetito por el riesgo, mientras que varios metales industriales registraron avances apoyados por unas perspectivas económicas más optimistas.