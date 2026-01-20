El Ibex 35 es arrastrado por la negatividad global y termina la sesión con caídas y por debajo de los 17.500 puntos. El presidente de los Estados Unidos ha continuado publicando posts en sus redes sociales en los que afirma que su país es el único capacitado para asegurar la paz y presionando a las autoridades europeas. Todo ello en mitad de los días en los que se celebra el foro económico Davos en el que el propio Trump dará un discurso. Todo ello ha causado una oleada de ventas en las bolsas mundiales.

Movimientos del Ibex 35

En la parte alta de la tabla del Ibex 35 se ha colocado Fluidra, con subidas de más del 2%, seguidas de Rovi o Puig. En cualquier caso, hablamos de muy pocos valores en positivo.

Por la parte baja hemos visto fuertes caídas en algunos valores. Mapfre ha caído más de un 7% después de que UBS haya iniciado su cobertura con una recomendación de vender y un precio objetivo por debajo de su precio actual. Esto contrasta con el panorama que parece reflejarse, dado que el escollo en su segmento de autos ya parece superado y la compañía se encuentra en pleno proceso de reorganización empresarial. Además, las renovables como Acciona Energía o Solaria han sufrido caídas de entre el 4% y el 3%. Estas caídas se pueden achacar entre otras cosas al repunte de la plata, que hoy despega otro 6% y que impacta en el coste de las placas solares. Si bien el uso de la plata se ha reducido de manera muy importante en los últimos años (alrededor de un 80%) sigue representando entre el 5% y 10% del coste total del panel. Esto significa que si un parque mediano tiene unos 20.000 paneles solares y quisiéramos crearlo actualmente, el incremento del precio de la plata en el último año supondría un aumento del coste total del parque de unos 167.000€ (suponiendo que el resto de costes no han subido). Por tanto, para empresas relativamente pequeñas como Solaria este tipo de aumentos pueden suponer un gran impacto. En el caso de Acciona, también hay que sumar los nuevos revuelos con el “caso Koldo”.

Otros mercados

En Europa el sentimiento también ha sido negativo, aunque el selectivo español ha sido el más castigado. El DAX también ha sufrido hoy. En Estados Unidos las bolsas están cayendo más de un 1%, a pesar de los repuntes de Micron tras anunciar que pretende comprar una planta en Taiwán para combatir la escasez de los chips de memoria. Además, estamos a la espera de los resultados de Netflix, donde gracias al sólido contenido del último trimestre se esperan unas grandes cifras.

La plata y el oro siguen subiendo con fuerza. A la demanda por activo refugio se suma la escasez de la plata, lo que está causando que los operadores en corto tengan que cerrar posiciones, impulsando aún más el precio.