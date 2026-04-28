El Ibex 35 repunta con fuerza en la jornada de hoy y sube alrededor de un 1%, frente a unos índices europeos que no terminan de despegar e incluso se anotan leves caídas. Todo ello a pesar de que por parte del Banco Central de Japón nos ha llegado un mensaje algo más duro y con perspectivas de subida de tipos de interés en las próximas reuniones. Además, en las puertas de una de las semanas más importantes para el selectivo español, con mañana y el jueves repleto de resultados empresariales y sobre todo con los bancos, donde se pondrá especial atención.

Empresas que más suben del Ibex 35

El petróleo se está notando fuertes subidas y Repsol es la compañía que lidera el Ibex 35. Esto se debe a que los precios del crudo han repuntado de nuevo con fuerza ante la incertidumbre sobre el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán y ha alcanzado otra vez los 100 dólares por barril en el caso del Brent. Aunque la compañía mostró ciertos problemas de producción en su informe de actividad, se beneficia de las subidas del precio del petróleo y en el segundo trimestre podría reportar unas buenas cifras si la guerra se alarga.

Por otro lado, la banca española está rebotando con bastante fuerza a espera de conocer la mayoría de resultados entre mañana y el jueves. Bankinter ya reportó su cifra la semana pasada y se anotó fuertes caídas por un descenso muy pronunciado en su nueva producción de crédito hipotecario, sobre todo en España, algo que la compañía achacó a un movimiento voluntario. En cualquier caso, es probable que veamos cierto deterioro en algunas partidas de la banca debido a la guerra de Estados Unidos e Irán. Sin embargo, probablemente ese impacto se concentró en las últimas 2 semanas de marzo, por lo que en general deberíamos ver buenas cifras.

Empresas que más bajan del Ibex 35

Las acciones de Rovi son las más bajistas de la sesión. La compañía está experimentando una toma de beneficios. Por su parte, Indra también desciende, aunque no con tanta fuerza. En este caso, Ángel Simón, su nuevo presidente, afronta hoy su primera reunión con el consejo de administración. Parece que el revuelo en torno a Indra ya se ha reducido, pero todavía queda la incógnita de la fusión con EM&E.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.