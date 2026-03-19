El Ibex 35 empieza la jornada con caídas de más de un 1% en un momento de máxima tensión en Oriente Medio y las materias primas energéticas disparadas. El precio del barril del petróleo Brent se ha disparado más de un 6% y está ya en los 114 dólares, mientras que el gas europeo ha repuntado alrededor de un 25%. Todo ello se debe a que la guerra ha pasado a una siguiente fase, donde se están atacando instalaciones energéticas. Primero Estados Unidos e Israel atacaron el yacimiento de gas iraní South Pars, el más grande del mundo, mientras que Irán contestó con ataques a las instalaciones de gas licuado de de Ras Laffan, en Catar, a la vez que se atacaba una refinería en Kuwait con drones. Esto ha causado que la reunión de la FED de ayer esté pasando algo desapercibida, a pesar de que el organismo reportara unas previsiones de inflación para este año mayores de las que esperaba en diciembre.

Todo el selectivo español está cotizando en negativo, aunque hay valores que se anotan descensos más moderados. Naturgy o Puig están aguantando algo mejor el tipo, aunque la negatividad del mercado es alta.

Empresas que más bajan del Ibex 35

En la parte baja de la tabla del Ibex 35 volvemos a ver compañías muy dependientes de los precios energéticos. Las acereras como ArcelorMittal y Acerinox son intensivas en energía y el despunte de los precios del petróleo y del gas suponen un impacto importante en sus costes de producción. ArcelorMittal está más afectada que Acerinox porque tiene mayor dependencia de Europa, donde produce más del 50% de su acero. Cellnex o Indra también se anotan fuertes caídas. Llama la atención los descensos de Indra, que se tendría que beneficiar del aumento de tensiones geopolíticas. Sin embargo, la SEPI organismo dependiente del gobierno de España) envió ayer a la CNMV un comunicado en el que pedía que se despejara el conflicto de intereses con respecto a la adquisición de EM&E, empresa de Escribano. De hecho, esto viene después de que varios medios hablaran de la posible destitución del propio Escribano. El comunicado no lo dice explícitamente, pero es una clara invitación para que abandone la presidencia de la compañía. Por último IAG también cae por la influencia del aumento de los costes del petróleo en el precio del combustible, partida más importante de sus costes operativos.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.







