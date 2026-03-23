El Ibex 35 se dispara, pero deja un gran perdedor

El Ibex 35 despega tras las palabras de Trump sobre conversaciones fructíferas con Irán y el aplazamiento de cualquier ataque a instalaciones energéticas. El presidente de Estados Unidos vuelve a hacer uno de sus movimientos de negociación y provoca un cambio de dirección de las bolsas mundiales con tan solo una publicación en su red social.

Las empresas cíclicas del Ibex 35 rebotan

Dentro del Ibex 35 las acciones de ArcelorMittal han despegado más de un 7%, mientras que IAG o Santander han repuntado alrededor del 6%. Esto se debe al optimismo generado por Trump, que se ha interpretado por parte de los inversores como un gran acercamiento y la posibilidad de que la guerra acabe pronto. De hecho, lo más positivo es el aplazamiento de los ataques a instalaciones energéticas. Estas empresas que más han subido se benefician de la caída de los precios del crudo y de la energía en el día de hoy porque son intensivas en energía o dependen de los costes del combustible. En el caso de Santander se debe a que un contexto más allanado facilita la demanda de crédito y el consumo.

En la parte baja tenemos la otra cara de la moneda. Repsol se ha dejado un 7% debido a la caída de los precios del petróleo. De hecho, el propio presidente de Repsol ha dicho hoy en un foro económico que la guerra acabará más pronto que tarde.

Trump anima a los mercados

Más allá del Ibex 35, las bolsas mundiales también han repuntado. Si amanecíamos en Europa con caídas fuertes de los índices asiáticos que contagiaban a nuestros selectivos, las bolsas europeas se han dado la vuelta a mitad del día. El DAX alemán y el Euro Stoxx 50 han sido los índices que más han subido, con repuntes de más del 2%. Por su parte, Wall Street ha abierto con subidas de más del 1%, aunque con menor impulso que Europa. En Wall Street las empresas relacionadas con el turismo están subiendo con mucha fuerza, con el sector cruceros como principal beneficiado de una relajación de los costes del combustible si el petróleo continúa sus caídas.

El petróleo se desploma

Los precios del barril de Brent han bajado los 100$ tras las palabras de Trump, aunque todavía se puede ver que los mercados no descartan que el conflicto seguirá adelante durante más días. De hecho, los precios del oro no han terminado de rebotar y el activo se deja alrededor de un 4% en la sesión de hoy. Seguimos pensando que la volatilidad de los mercados y de los precios del petróleo no ha acabado y vemos el movimiento de Trump como una de sus estrategias de negociación para presionar a Irán. es probable que tengamos también anuncios negativos a lo largo de la semana, por lo que los inversores no deben cantar victoria tan pronto.