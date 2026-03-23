El índice del dólar está revirtiendo drásticamente en reacción a la declaración de Donald Trump de que ha ordenado el aplazamiento de todos los ataques contra la infraestructura energética iraní durante los próximos cinco días, en lo que supone un nuevo ejemplo de su famoso 'TACO Trade'. En su comunicado, el presidente de Estados Unidos añadió que, durante los últimos dos días, ambas partes del conflicto han mantenido conversaciones productivas sobre un posible cese de operaciones.

Gráfico del índice del dólar

El índice del dólar estuvo cerca de borrar todas sus pérdidas del pasado jueves, pero la declaración de Trump frenó la fuerte huida hacia el dólar como activo refugio.

Fuente: xStation5

El TACO Trade detiene las horas finales del ultimátum

La declaración de Trump giró los mercados desde caídas amplias y profundas hacia un rebote global. El alivio del estrés ante una escalada más profunda, y los temores de una disrupción aún mayor en las cadenas de suministro energético globales, disipó instantáneamente la aversión al riesgo, llevando a la mayoría de los índices a terreno positivo.

Destacados regionales del mercado:

Los índices europeos: los futuros del DAX alemán, que habían permanecido como los más expuestos al beta negativo del sector energético, son los que más rebotan. El amplio STOXX 50 gana alrededor de un 2,3%, mientras que el polaco WIG 20 suma un más modesto 0,5%, aún lastrado por una caída del 4% en las acciones de Orlen.

Rendimiento sectorial:

Los bancos registran las mayores subidas, ya que sus resultados financieros siguen siendo sensibles a las tendencias económicas generales (PKO BP: +4%, HSBC, UniCredit: +3,8%).

ya que sus resultados financieros siguen siendo sensibles a las tendencias económicas generales (PKO BP: +4%, HSBC, UniCredit: +3,8%). Las compañías energéticas se tiñeron de rojo tras el desplome repentino del precio del petróleo (Shell: -3,5%, BP: -4,1%, Orlen: -4%).

(Shell: -3,5%, BP: -4,1%, Orlen: -4%). Mercado de divisas: se produjo un giro brusco en el dólar. La libra esterlina fue la mayor beneficiada del alivio (el par GBP/USD: +0.5%, el par GBP/CHF: +0.55%), tras haber sido duramente golpeada por la reciente venta masiva de bonos británicos. El par EUR/USD sube un 0,2% hasta 1.158. Mientras tanto, las divisas antipodas sensibles al riesgo (el AUD/USD y el NZD/USD) apenas avanzan un 0,2%, lo que puede subrayar la falta de una mejora real en las perspectivas económicas globales dado que el Estrecho de Ormuz sigue cerrado.



Contexto geopolítico y perspectivas del petróleo

Curiosamente, este optimismo persiste a pesar de la declaración de Teherán de que Irán no ha mantenido conversaciones directas ni indirectas con Donald Trump. Según Teherán, Trump retrocedió por su cuenta ante las amenazas de represalias contra la infraestructura energética de los aliados de Asia Occidental.

También es importante señalar que el petróleo volvió rápidamente a situarse justo por debajo de los 100 dólares por barril. Por lo tanto, la venta temporal de acciones de compañías petroleras podría estar infravalorando el escenario de precios medios de materias primas más altos en los próximos trimestres, incluso en caso de desescalada.

Gráfico del petróleo

El petróleo parece respetar el soporte en los 100 dólares ante la posibilidad realista de una continuación del conflicto.