El Ibex 35 se queda atrás en las subidas de Europa

El Ibex 35 ha comenzado la sesión de hoy con subidas muy leves y se queda algo atrasado con respecto al resto de índices europeos, que están repuntando con fuerza. A nivel psicológico, para muchos inversores los 15.000 puntos era un nivel importante y al caer por debajo de esa cifra es posible que saltaran muchas órdenes automáticas. Esto no tiene nada que ver con el valor real de las compañías del índice, pero en el corto plazo este tipo de eventos pueden llegar a tener efecto.
Empieza a invertir hoyHazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil
Empresas que más suben del Ibex 35
La parte alta de la tabla del Ibex 35 está copada por Redeia, que sigue lastrada por todo el asunto del apagón y no parece que todavía haya recuperado la confianza del mercado. Las acciones de Repsol también están subiendo, aunque hoy el precio del crudo está cotizando prácticamente plano. En cualquier caso, Repsol se enfrenta a un contexto en el que los precios del petróleo no parece que vayan a superar los 70 dólares por barril debido al exceso de oferta que se espera tanto para este año como para el que viene.
Empresas que más bajan del Ibex 35
En la parte baja del Ibex 35 destacan las acciones de Unicaja, que caen después de que Morgan Stanley haya marcado su precio objetivo en los 1,9 dólares, lo que supone que actualmente estaría sobrevalorada según los analistas de esa entidad. Las acciones de Indra también caen y el mercado hoy pone el foco de nuevo en la fusión de la compañía con EM&E y el conflicto de intereses que esto va a generar.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.