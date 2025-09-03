El Ibex 35 se queda atrás en las subidas de Europa

El Ibex 35 ha comenzado la sesión de hoy con subidas muy leves y se queda algo atrasado con respecto al resto de índices europeos, que están repuntando con fuerza. A nivel psicológico, para muchos inversores los 15.000 puntos era un nivel importante y al caer por debajo de esa cifra es posible que saltaran muchas órdenes automáticas. Esto no tiene nada que ver con el valor real de las compañías del índice, pero en el corto plazo este tipo de eventos pueden llegar a tener efecto.

Empresas que más suben del Ibex 35

La parte alta de la tabla del Ibex 35 está copada por Redeia, que sigue lastrada por todo el asunto del apagón y no parece que todavía haya recuperado la confianza del mercado. Las acciones de Repsol también están subiendo, aunque hoy el precio del crudo está cotizando prácticamente plano. En cualquier caso, Repsol se enfrenta a un contexto en el que los precios del petróleo no parece que vayan a superar los 70 dólares por barril debido al exceso de oferta que se espera tanto para este año como para el que viene.

Fuente: Plataforma de XTB

Empresas que más bajan del Ibex 35

En la parte baja del Ibex 35 destacan las acciones de Unicaja, que caen después de que Morgan Stanley haya marcado su precio objetivo en los 1,9 dólares, lo que supone que actualmente estaría sobrevalorada según los analistas de esa entidad. Las acciones de Indra también caen y el mercado hoy pone el foco de nuevo en la fusión de la compañía con EM&E y el conflicto de intereses que esto va a generar.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

