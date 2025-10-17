El Ibex 35 ha comenzado la jornada con caídas de más del 0,9% y se tiñe de rojo, con la mayoría de valores cotizando en negativo. El calendario macro está bastante despejado para nuestro país, pero tendremos el dato de confirmación de la inflación en la Eurozona. Después de un dato en España más alto de lo esperado, el foco se ha intensificado por la posibilidad de que las diferentes inflaciones de la Eurozona se distancien, lo que complicaría el mandato del BCE.

Empresas que más suben del Ibex 35

La única empresa alcista dentro del Ibex 35 es BBVA, que se ha disparado después del fracaso de la OPA y por la eliminación de la prima. Además, el plan de recompra de acciones ha animado a los inversores y pensamos que puede rondar los 900 millones de euros. Las subidas podrían ser mayores si la negatividad del mercado no fuera tan alta, sobre todo en el sector bancario.

Fuente: Plataforma de XTB

Empresas que más bajan del Ibex 35

Las acciones del sector bancario están cayendo con fuerza después de que algunos bancos regionales en Estados Unidos hayan tenido problemas con créditos, afirmando que fueron víctimas de un fraude. En cualquier caso, lo que causa estas caídas generales del sector, también en Europa, es el miedo a que el mercado de crédito esté en una peor situación de la que se estaba descontando. Las acciones Santander son las más bajistas. De hecho, se está empezando a hablar de nuevo de la crisis bancaria del 2023. Por su parte, las acciones de Sabadell están desplomándose por el fracaso de la OPA y la eliminación de la prima. Sin embargo, las caídas son generalizadas y la negatividad se está extendiendo a todo el mercado por efecto contagio, aunque no hay un motivo claro.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

