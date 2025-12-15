Las acciones de Bankinter están subiendo más de un 2,5% en el día de hoy y están liderando tanto al selectivo español como al sector bancario en general. Sin embargo, no es la única entidad que sube y el sector está anotándose una gran jornada. ¿Por qué sube la banca española?

Las acciones de Bankinter suben con fuerza

Las acciones de Bankinter suben más de un 2,5% y se ve acompañada por las subidas del resto de empresas del sector. Caixa está despuntando casi un 2%, seguida por Santander o Unicaja. La entidad que menos sube hoy es Unicaja y lo hace en un 1,3%.

Estas subidas no se pueden achacar a ningún motivo particular. En la reunión de este jueves del BCE se espera que se mantengan tipos, y lo último en regulación es que las entidades tendrán que informar al BCE de los eventos geopolíticos que pueden reducir su capital en al menos 300 puntos básicos. Aunque sí es cierto que el BCE publicó la semana pasada una nota de prensa afirmando que respalda la simplificación del marco regulatorio de la banca, orientado al cálculo de riesgos y ratio de apalancamiento, a la vez que apoya una mayor integración transfronteriza.

En general, la simplificación de los marcos regulatorios beneficia a los sectores afectados porque reduce la burocracia y aumenta la transparencia. En el caso de la banca, también hay que señalar la postura del BCE sobre la integración bancaria transfronteriza. Este punto es uno en los que los gobiernos de los países de la UE podrían no estar de acuerdo, por lo que será interesante ver como en los próximos años los organismos de la UE presionan a los gobiernos nacionales para que faciliten, o al menos no veten, las fusiones entre entidades de diferentes países.

En cualquier caso, el sector está hoy de dulce y continúa la subida de este 2025.