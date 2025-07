El Ibex 35 se ubica por encima de los 14.000 puntos

El Ibex 35 se consolida en los 14.000 puntos, aunque el impulso alcista se ha ido aflojando a medida que avanzaba la sesión. Los principales índices terminan la jornada en verde impulsados por el acuerdo de Estados Unidos y Japón y a la espera de las presentaciones de resultados de las grandes empresas. Movimientos en el Ibex 35 Dentro del selectivo español las acciones de Fluidra han destacado durante toda la sesión, terminando con alzas cercanas al 3% a pesar de la ausencia de noticias. Por su parte, las acciones de Rovi también han despuntado más de un 2%. Por su parte, el sector bancario ha tenido un sólido desempeño, con las acciones del Banco Santander como las que más han subido (2%). El Banco Sabadell ha informado a la CNMV de que la venta de TSB no afectará a la OPA y parece que el regulador no pondrá ninguna traba a la operación. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En la parte baja del Ibex 35 las acciones de Iberdrola han caído alrededor de un 4% después de presentar unos resultados del segundo trimestre que muestran un deterioro de los ingresos por la caída de los precios de la electricidad en algunas zonas en las que opera. Además, ha anunciado una ampliación de capital de 5.000 millones de euros para invertir en su negocio de redes, fundamentalmente en Reino Unido y Estados Unidos. Las energéticas en general han sufrido por el rechazo del congreso en el día de ayer por el decreto “antiapagones”. Otros mercados En Europa el CAC 40 ha destacado por sus subidas de más del 1%, impulsado por las acciones de Stellantis que han subido un 9%. El acuerdo entre Japón y Estados Unidos también ha incluido al sector autos en el arancel del 15%, lo que ha generado optimismo en la industria. Otras compañías como Daimler Truck o Porsche han repuntado más de un 6%. Todo ello, a pesar de que un hipotético arancel del 15% sobre los coches europeos supone un incremento importante desde el 2,5% que pagaban antes de Trump. En Wall Street el S&P 500 repunta un 0,25% a la espera de los resultados de Alphabet o Tesla, que reportan al cierre de la sesión. También han vuelto a destacar las acciones meme, con las acciones de GoPro o Krispy Kreme repuntando un 50% y un 20% en la sesión de hoy por el cierre de cortos. El bitcoin se ha dejado más de un 1% en la sesión, mientras el oro ha caído medio punto porcentual. El euro-dólar no apenas se ha movido tras el acuerdo de Trump con Japón. Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa, una nueva sección disponible en la sección de ‘Formación’ de nuestra página web en la que podrás encontrar una selección de activos elegidos por nuestro equipo de analistas para invertir en los mercados financieros. Esta nueva sección incluye tanto acciones nacionales como acciones internacionales e incluso ETFs y cuenta con información sobre los distintos activos que te ayudará a mantenerte al día de su actualidad bursátil. ¡No te la pierdas! Haz click aquí y empieza a invertir con la ayuda de XTB.

