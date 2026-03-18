El Ibex 35 empieza bien la jornada y se anota subidas de más de un 1%. El selectivo está destacando hoy más que el resto de índices europeos. Su exposición a valores cíclicos le está beneficiando y hoy parece que hay cierta exposición al riesgo a pesar de que el conflicto en Oriente Medio sigue enquistado y hoy tenemos reunión de la FED. El mandato de Jerome Powell está llegando a su fin y aunque hoy no se esperan cambios en los tipos de interés, tendremos proyecciones macroeconómicas. El conflicto podría hacer que la FED eleve ligeramente sus perspectivas de inflación para este año, por lo que el foco estará puesto en las explicaciones del presidente de la Reserva Federal.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de IAG son las que más suben del Ibex 35 a pesar de que el conflicto no termina de aclararse. De hecho, la compañía anunció ayer que su división de transporte de mercancías está teniendo interrupciones por la guerra, lo que puede tener un impacto en sus cuentas. Sin embargo, el apetito del mercado por el riesgo se ha incrementado en la sesión de hoy. También ACS está repuntando y aunque la compañía esté migrando a un negocio menos cíclico como los centros de datos, sigue teniendo dependencia de la marcha de la economía. Sin embargo, está pesando mucho en el sentimiento inversor su apuesta por los centros de datos, ya que ACS se coloca como uno de los socios favoritos de las grandes tecnológicas. ArcelorMittal o la banca también repuntan, después de que hayan sido de los valores más perjudicados por la guerra.

Empresas que más bajan del Ibex 35

Hoy Acciona Energía y Acciona están corrigiendo. Estas caídas se pueden achacar tanto a las noticias que van surgiendo sobre la relación de Acciona en el caso Cerdán, como por una menor ponderación de los inversores a las utilities o empresas de servicios básicos. De hecho, Repsol hoy está corrigiendo algo más de lo que lo hacen los precios del petróleo, mientras que Redeia o Enagás también se encuentran entre los valores más bajistas. En cualquier caso, no vemos caídas preocupantes y son movimientos normales dentro de la volatilidad del mercado.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.